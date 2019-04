Hunedoara: Peste 100 de hectare de litieră de pădure au ars din cauza incendierilor de mirişti Peste 100 de hectare de litiera de padure au ars in judetul Hunedoara, in ultimele trei zile, dupa ce fermierii au dat foc vegetatiei uscate de pe terenurile pe care le detin, iar focul necontrolat s-a extins si spre alte suprafete, potrivit datelor comunicate luni de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU). Conform pompierilor militari, in total au ars peste 150 de hectare de teren, dintre care 106 hectare reprezinta litiera de padure, incendiile fiind localizate pe raza a 32 de localitati din judetul Hunedoara. Pentru stingerea flacarilor au fost mobilizati la fata locului 224 de pompieri… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

