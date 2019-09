Zeci de doamne si domnisoare sunt asteptate sambata, in Parcul Cetatii din Deva, pentru a lua parte la o noua editie a paradei "SkirtBike Deva", organizatorii recomandand ca acestea sa se imbrace intr-o tinuta de culoare neon.



"Este vorba despre un mars biciclistic urban, destinat cu precadere femeilor. Anul asta ne-am propus sa coloram orasul, asa cum nu am mai facut-o pana acum, imbracate si accesorizate in culori neon, raspandind bucurie si buna dispozitie celor care vor avea posibilitatea sa ne admire pe strazile orasului", a declarat, vineri, Ramona Mita, unul dintre organizatorii…