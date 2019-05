Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a decedat in drum spre spital dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier in s. Cobusca Noua, Anenii Noi. Potrivit primelor informații, poliția a stabilit ca automobilul de marca Renault Cango la volanul caruia se afla un barbat de 54 ani, ieșind de pe drum adiacent s-a tamponat lateral…

- In perioada sarbatorilor pascale si zilei de 1 mai, Serviciul de Ambulanta Judetean Satu Mare a raspuns la 837 de solicitari, respectiv o medie de aprox. 140 solicitari/zi usor peste media zilnica de solicitari. Bineinteles a crescut numarul de solicitari pentru motive specifice acestei perioade: pentru…

- Ieri, politistii au intervenit la 2.773 de evenimente, pentru a oferi ajutor celor aflati in nevoie sau pentru a mentine linistea si ordinea publica. Cea mai mare parte a acestora, respective 2.263, au fost sesizate prin 112, se arata intr un comunicat al Centrul de Informare si Relatii Publice al IGPR.…

- Procuratura si Inspectoratul General al Politiei anunta despre retinerea a sapte angajati ai unei companii de transport, care pentru a-si lichida concurentii, s-au dedat la o serie de santajuri, distrugeri si deteriorari intentionate a bunurilor firmelor concurente.

- Strazile principale din Bolintin Deal (Giurgiu) au fost ieri scena unui conflict de proporții intre doua clanuri locale. Cei 8 beligeranți s-au atacat cu sabii și cu topoare. Scandalul a pornit de la o tanara. Nici oamenii legii n-au scapat de furia agresorilor, a anunțat observator.tv. Mai multe echipaje…

- Politistii si procurorii DIICOT Maramures au destructurat o grupare specializata in traficul intern si international cu droguri de risc si mare risc, in urma unor perchezitii facute in Baia Maire fiind confiscate peste 2,5 kilograme de cannabis, 51 de grame de cocaina, aproape 7 grame de MDMA, arme,…

- Probleme mari pentru doi barbați care au urcat la volan, deși au consumat bauturi alcoolice, in weekend, in Timiș. Ei sunt cercetați penal dupa ce au fost depistați de polițiștii de la rutiera. Unul dintre șoferi avea o alcoolemie de aproape 1,7 la mie in aerul expirat. Oamenii legii au acționat, in…