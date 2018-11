O fetita de 7 ani, din municipiul Petrosani, este cautata de politisti dupa ce tatal minorei a reclamat faptul ca aceasta a plecat de acasa, in urma cu sase zile, impreuna cu un barbat de 44 ani, pentru a primi alimente de pomana cu ocazia "Zilei Mortilor", care este marcata pe 1 noiembrie, in fiecare an, in cimitirul central din localitate, a informat marti IPJ Hunedoara.



Politia a deschis un dosar in rem, cu privire la fapta si nu la persoana, pentru lipsire de libertate in mod ilegal, politistii declansand cercetari pentru a-l depista pe barbatul impreuna cu care a plecat fetita,…