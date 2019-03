Hunedoara: O femeie, prevenită de o funcţionară bancară că ar putea fi victima ''metodei accidentul'' O femeie de 72 de ani, din Deva, a fost prevenita de o functionara bancara ca ar putea fi victima unei inselaciuni prin "metoda accidentul", cu cateva minute inainte de a vira aproape 10.000 de euro in contul unei persoane care i-a spus ca fiul si nora sa ar fi suferit un accident de circulatie, a informat vineri IPJ Hunedoara. Functionara de la banca i-a atras atentia femeii ca poate fi victima unei inselaciuni, iar atunci aceasta s-a adresat politistilor, fara sa mai transfere banii in contul indicat. Batrana a relatat politistilor ca joi dupa-amiaza a fost sunata de o persoana necunoscuta care… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

