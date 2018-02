Hunedoara: O femeie din Brad a predat la poliţie 3.600 lei găsiţi pe stradă O femeie din municipiul Brad, care a gasit miercuri pe strada un pachet cu 3.600 de lei, a predat banii politistilor din localitate, ulterior dovedindu-se ca banii au fost pierduti de o batrana de 88 de ani si reprezentau ajutorul de inmormantare pentru fiul sau, a informat IPJ Hunedoara.



"In urma verificarilor efectuate de catre politisti, s-a stabilit ca pachetul continea suma de 3.600 de lei si apartin unei femei in varsta de 88 de ani din comuna Vata de Jos. Suma de bani pierduta reprezenta un ajutor de inmormantare pentru fiul sau", a precizat purtatorul de cuvant al IPJ Hunedoara,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

