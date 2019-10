Hunedoara: O femeie a fost atacată de un urs. Victima este la spital Potrivit primelor date ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara, ursul ar fi iesit din padure si a atacat-o pe victima, aceasta suferind mai multe rani la mana si piciorul stang. Pentru salvarea victimei, un echipaj SMURD de la subunitatea ISU din comuna Baru a intervenit la fata locului, paramedicii fiind nevoiti sa parcurga o parte din distanta cu un autovehicul cu tractiune integrala si apoi pe jos. 'Echipajul de prim ajutor i-a acordat femeii ingrijirile medicale care s-au impus, iar dupa ce victima a fost stabilizata si sangerarea a fost oprita, a fost transportata… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

