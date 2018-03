Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut, medicii Ion Marius Rusa, Dan Mugurel Raica si Florian Dantes, care detin maternitatea privata Euromaterna, au dat in judecata Oficiul Registrului Comertului. Pe rolul Tribunalului Constanta, pe data de 23 noiembrie 2017, a fost depus dosarul nr. 8028 118 2017, Sectia a II a Civila, materia…

- Aurelian Temișan a vorbit cu ingrijorare despre starea de sanatate a soției lui, Monica Davidescu. Dupa un accident suferit in anul 2012, in timpul repetițiilor pentru “Dansez pentru tine”, actrița inca sufera. Cantarețul a vorbit recent despre cum accidentarea suferita de soția lui acum șase ani are…

- Azi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei va avea loc primul termen in apelul dosarului in care Sorin Sandru, avocat in cadrul Baroului Constanta, a fost trimis in judecata de Andrei Bodean, procuror al Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta.In prima instanta, Curtea…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la prezentarea raportului de activitate al DNA, ca evaluarea facuta de Tudorel Toader activitatii DNA este subiectiva, tententioasa si partizana, mentionand ca eficienta institutiei este departe de a putea fi contestata. "Cifrele nu mint,…

- Instanta a decis, compania italiana de imbracaminte Steve Jobs poate continua sa foloseasca numele fondatorului Apple, logo-ul lor si in viitor ar putea sa inceapa sa comercializeze dispozitive electronice sub acest brand. In 2012, fratii Vincenzo si Giacomo Barbato din Italia au realizat ca Apple nu…

- Conducerea Inspectoratului Școlar Județeana a susținut astazi o conferința de presa, dupa ce toți cei trei inspectori generali/adjuncți au primit din partea Ministerului Educației calificativul „nesatisfacator”. Florina Stoian, Nela Wamsiedel și Daniela Palcau au contestat evaluarea, urmand sa depuna…

- Inspectorii Curtii de Conturi au descoperit, in urma unui control efectuat anul trecut pentru anul financiar 2016, prejudicii de aproximativ 1,18 milioane lei la Primaria Singeorz Bai. Primarul Traian Ogagau declara ca vinovat pentru respectivele prejudicii este fostul edil al orasului, Roland Venig,…

- Fostul presedinte al CJ Prahova, Mircea Cosma, a negat astazi toate acuzatiile DNA in dosarul in care contesta condamnarea la 8 ani de inchisoare. In plus, CJ Prahova nu s-a constituit parte civila in acest proces.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca va merge la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde se dezbate ultimul termen in dosarul sau, afirmand ca asteapta ca instanta ''sa consfinteasca'' faptul ca nu a savarsit nicio infractiune. "Astazi este ultimul termen,…

- Dupa ce in 2016 Cheloo era ridicat de DIICOT pentru trafic de cannabis, artistul a recunoscut acuzațiile procurorilor și, in urma unui acord cu aceștia, a fost condamnat, in 2017, de instanța, la doi ani de inchisoare cu suspendare și la efectuarea a 100 de zile de munca in folosul comunitații.

- Fostul președinte al Consiliului Județean Prahova, Mircea Cosma, și fiul sau, Vlad Cosma, fost deputat PSD de Prahova, iși așteapta astazi sentința intr-un dosar judecat la Inalta Curte de Casație și Justiție. Reanimtim ca, la prima sentința, Mircea Cosma a fost condamnat la opt ani de inchisoare cu…

- Vlad Cosma, fostul deputat PSD, cel care a facut agenda publica în ultima saptamâna dupa ce a prezentat mai multe înregistrari în care procurorul DNA Ploiesti Lucian Onea i-ar fi cerut sa modifice acte, ar putea sa primeasca

- Primarul Nicolae Robu a declarat ca, dupa ce in piața au cazut grinzi care ar fi putut face victime, a dat imediat ordin de sistare al lucrarilor, iar apoi a cerut o expertiza. Pentru ca atat proiectantul, cat și executantul dadeau vina unul pe celalalt, edilul-șef al Timișoarei a decis ca…

- Clubul FC U Craiova 1948, care evolueaza in Liga a 4-a, a anunțat public ca procesul in civil dintre clubul oltean și FRF, LPF, Dumitru Dragomir și Mircea Sandu, privind dezafilierea clubului, incepe in urmatoarele zile.

- Pe rolul Tribunalului Constanta, pe data de 13.02.2018 a fost inregistrat dosarul 898 118 2018, Sectia de contencios administrativ si fiscal, materia contencios administrativ si fiscal, obiectul litigiu privind functionarii publici Legea nr.188 1999 , stadiul procesual fond. Amalia Irina Ermilov este…

- Procesul de mentinere a unei afaceri in viata se poate rezuma printr-o sintagma foarte simpla: managementul cash flow-ului! Ce inseamna asta? Cat de bine reusim sa gestionam intrarile si iesirile de bani din firma astfel incat sa nu ramanem cu plati neachitate la termen care, in cazul in care se…

- Polițiștii din cadrul Secției nr.3 de Poliție Rurala Bolintin Vale efectueaza cercetari fața de un barbat, de 32 de ani, care nu a respectat ordinul de protecție emis de Instanța de Judecata. O femeie de 32 ani din localitatea Sabareni, județul Giurgiu, s-a adresat Instanței de Judecata, pentru emiterea…

- Procurorii DNA sunt criticați pentru modul in care aleg sa acționeze in anumite dosare, dar cu toate acestea vechile practici mor greu. Fosta șefa ANRP, Ingrid Mocanu, susține ca in dosarul lui Paul Stanescu, procurorul care reprezinta DNA i-a inmanat judecatorului un plic galben, destinat doar informarii…

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat, vineri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul Rovinari - Turceni, in care este acuzat de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor. Instanta a stabilit ca ultimul termen al procesului sa se desfasoare…

- Astazi, la Inalta Curte de Casație și Justiție are loc ultimul termen in procesul "Mita pentru judecatoare". Inculpati au fost Cristi Borcea, Ioan si Victor Becali, pentru dare de mita, precum si fosta judecatoare Geanina Terceanu, pentru luare de mita. Astazi vor avea loc dezbateri și pledoariile finale…

- Curtea Suprema a decis, miercuri, excluderea unor probe din dosarul „Microsoft III”, constand in declaratiile unor martori denuntatori, Dinu Pescariu si Claudiu Florica, prezente deja in alta cauza. Instanta a cerut DNA sa decida daca, dupa eliminarea acestor probe, mentine trimiterea in judecata.

- Judecata in dosarul „Microsoft 2”, in care fostul ministru al Comunicatiilor Gabriel Sandu, fostul director al Microsoft Romania Calin Tatomir si oamenii de afaceri Claudiu Florica si Dinu Pescariu sunt acuzati de coruptie, poate incepe, a stabilit miercuri Inalta Curte de Casatie si Justitie.

- Procurorul Mircea Negulescu, zis „Portocala”, a fost chemat a doua oara in fata magistratilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru a fi audiat in dosarul in care Sebastian Ghita este acuzat de interventii la varful Politiei si Parchetului de pe langa Curtea de Apel Prahova

- Maine, la Tribunalul Constanta va avea loc primul termen in dosarul in care Danut Capatina, fostul manager al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andreildquo; Constanta, aflat in stare de detinere, a fost trimis in judecata alaturi de omul de afaceri Sorin Strutinsky. Instanta va pune…

- Procesul lui Gavril Gorea, patronul Gomar Lux, a curs foarte repede, magistratii Tribunalului Bistrita-Nasaud pronuntand sentinta in luna decembrie a anului trecut, dupa doar cinci termene de judecata, desi procurorii i-au respins acestuia incheierea unui acord de recunoastere a vinovatiei. Gavril Gorea…

- Ministrul desemnat pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, a declarat, vineri, ca nu este vinovat de evaziune fiscala si ca in prezent nu mai exista niciun proces in instanta pe numele sau, lucrurile fiind transate de mult. In 2016, Radu Oprea a fost trimis in judecata intr-un dosar de evaziune fiscala,…

- Fostul sef al Agentiei Nationale de Integritate Horia Georgescu spune ca modalitatea in care numele sau era folosit, fara stiinta sa, nu ii poate fi imputata, punctand ca numele sau nu apare in niciun proces verbal de interceptare a comunicatiilor de orice natura, astfel cum rezulta din documentele…

- Tribunalul Alba a demarat cercetarea judecatoreasca in dosarul crimei din Partoș, in care este judecat pentru omor calificat, respectiv tentativa la omor calificat, un barbat in varsta de 25 de ani din Botoșani. Infracțiunile savarșite de Lupu Madalin Miki au avut loc in 14 iulie 2017, iar victimele…

- Dosarul in care omul de afaceri Ioan Zapodeanu este judecat pentru fapte de abuz in serviciu a avut un prim termen, la Curtea de Apel Iasi. Judecatorii au inceput procesul cu o amanare, pentru ca milionarul sa poata sa isi angajeze un avocat. Urmatorul termen va fi in data de 2 februarie. Alaturi de…

- Victor Piturca a castigat procesul cu Credit Europe Bank, de unde a contractat un credit de 1,5 milioane de euro. La patru ani distanta de primul termen, instanta a stabilit sa-i restituie aproximativ 20.000 de euro, reprezentati de comisionul declarat abuziv si dobanda. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din…

- Firma Tel Drum și-a cerut insolvența. Dosarul a fost depus la Tribunalul Teleorman pe 17 ianuarie, iar judecatorii au stabilit ca primul termen de judecata in acest dosar sa fie in data de 29 ianuarie. In aceeași zi, Guvernul Dancila primește votul in Parlament . Avocatul firmei Tel Drum a declarat,…

- Procesul "Matritei dacice", in care o femeie solicita o recompensa de 500.000 de lei pentru ca ar fi descoperit intamplator o matrita dacica in cetatea Sarmizegetusa Regia, a continuat luni la Tribunalul Hunedoara, administratorul sitului, audiat ca martor, afirmand ca piesa nu ar fi fost gasita…

- Luni, la Judecatoria Chișinau, are loc o noua ședința de judecata in procesul dintre fostul președinte roman Traian Basescu și actualul șef de stat moldovean, Igor Dodon, cu privire la anularea decretului de retragere a cetațeniei Republicii Moldova. Liderul Partidului Unitații Naționale, Anatol Șalaru,…

- Tribunalul Gorj a dat un termen peste doua luni in procesul privind cererea de intrare in faliment a clubului Pandurii. Marin Condescu, creditor al clubului, a spus ca vestea este una foarte buna: "Am avut astazi termen, au fost depuse do...

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat miercuri ca SUA isi vor muta intr-un an ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim, relateaza dpa. Calendarul inaintat de premierul israelian diferita drastic de cel lansat de oficiali ai Casei Albe, care au spus ca o astfel de miscare ar dura 3-4 ani, din…

- Magistratii de la Tribunalul Vaslui au decis, marti, reluarea de la zero a procesului in care 22 de vamesi de la Vama Albita erau judecati pentru fapte de coruptie.Decizia vine dupa ce judecatorul care a instrumentat dosarul vamesilor a plecat la o alta instanta, exact inainte de ultimul termen…

- Procesul se afla in faza de apel, dupa ce Ludovic Orban a fost achitat in prima instanta, pe 31 ianuarie, pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. Potrivit DNA, pe 1 martie 2016, Orban l-a contactat pe omul de afaceri Tiberiu Urdareanu,…

- Procesul unui fost politist tine capul de afis in presa rusa. Daca va fi gasit vinovat pentru noile crime imputate, barbatul va deveni cel mai sangeros ucigas din Rusia din ultimii 100 de ani.

- Chirurgul britanic care si-a gravat initialele pe ficatul a doi pacienti, pe care i-a operat pentru un transplant, a fost condamnat vineri la munca in folosul comunitatii. Simon Bramhall a pledat vinovat la ambele capete de acuzare (ultraj si vatamare), pentru a-si fi inscris initialele - "SB" - pe…

- Medicul Mihai Lucan a declarat, vineri, la sediul Curtii de Apel Bucuresti, unde s-a judecat contestatia procurorilor la masura controlului judiciar, ca nu este procesul sau, ci cel al medicinei românesti. "Impresia mea este ca procesul nu este procesul lui Mihai Lucan, Institutului…

- Fondul Proprietatea a renuntat la actiunea in instanta indreptata impotriva Companiei Nationale Posta Romana care contestase schimbarea ultimilor trei membri din Consiliul de Administratie al companiei, numiti conform legislatiei privind guvernanta corporativa. Contestarea in instanta din partea Fondului…

- Procesul dintre Andreea Berecleanu și Doina Gradea, director al Televiziunii Romane, pare sa se fi incheiat. Tribunalul București a decis, in sfarșit, cine a caștigat procesul, dupa de vedeta Antenei 1 a facut apel la deciziei data anul trecut de Judecatoria sectorului 2.Instanța decis in…

- Curtea de Apel Constanta a stabilit cel de al doilea termen de judecata in apelul dosarului "Micul Regatldquo;, cauza in care mai multi copii ar fi fost abuzati la gradinita mai sus precizata. Noul termen a fost stabilit pentru data de 1 februarie 2018. Amintim ca, in prezenta cauza, procurorii au dispus…

- Mai multi fosti si actuali jucatori de tenis, printre care se numara Ion Tiriac, Ilie Nastase si Simona Halep, au dat in judecata Banca Nationala a Romaniei pentru reincluderea Arenelor BNR in circuitul sportiv, mai exact pentru transferul bazei din administrarea Bancii Nationale a Romaniei catre…

- Judecatoria Alba Iulia a pronuntat prima decizie in dosarul in care sapte functionari ai Casei de Pensii Alba sunt judecati pentru neglijenta in serviciu. Toti au scapat din punct de vedere penal, trei fiind sactionati cu amenda administrativa in valoare de 100 de lei.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca fosta judecatoare Camelia Bogdan sa fie sancționata disciplinar pe o perioada de șase luni dar sa fie fi reprimita in magistratura. ICCJ a decis ca Bogdan sa fie mutata disciplinar pe o perioada de 6 luni, la Curtea de Apel Targu Mures, incepand cu data…