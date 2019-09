Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 25 de oameni au murit intr-un incendiu provocat la un club din Mexic de o banda criminala, potrivit BBC.Alți 11 oameni au fost grav raniți in incendiul de la Caballo Blanco, un bar din Coatzacoalcos, oraș portuar din Veracruz, Mexic.

- Un cutremur cu magnitudinea de 4 grade pe scara Richter s-a produs in aceasta noapte, in județul Vrancea, zona seismica Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul s-a produs puțin dupa miezul nopții, la ora 00.05, la o adancime de 66 kilometri.…

- Politistii americani l-au neutralizat pe autorul atacului din aceasta noapte de la Dayton in mai putin de un minut, a afirmat duminica primarita orasului din Ohio, Nan Whaley. Totusi, in acest rastimp, tragatorul a reusit sa ucida noua oameni si sa raneasca alti 27, relateaza AGERPRES."In…

- Indonezia a emis o avertizare de tsunami la doar cateva minute dupa seismul de magnitudine 6,8 produs vineri seara. Avertizarea a fost in vigoare timp de 2 ore, perioada in care oamenii care stau aproape de mare s-au refugiat spre zonele mai inalte din interiorul insulelor.Seismul a fost…

- Antrenorul formatiei Viitorul, Gheorghe Hagi, spune ca formatia sa trebuie sa marcheze cel putin patru goluri in meciul retur cu Gent de joi dupa amiaza, pentru a se putea califica in turul urmator al Europa League si isi doreste ca jucatorii sa evolueze la fel de bine ofensiv ca in meciul tur, dar…

- Un avion militar pakistanez care efectua un zbor de antrenament de rutina s-a prabusit marti intr-o zona rezidentiala a orasului Rawalpindi din apropierea capitalei Islamabad, in accident pierzandu-si viata toti cei 5 membri ai echipajului, precum si 12 civili, informeaza AFP si Reuters.Citește…

- Un studiu publicat recent în „Earth and Planetary Science Letters” arata ca sistemul ascunde o camera magmatica care se pare ca ar cuprinde între 20 si 60 de kilometric cubi de lava, conform celor de la National Geographic. Vulcanul nu a mai erupt de 30.000 de ani, dar…