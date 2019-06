Hunedoara: Miting de protest al energeticienilor de la termocentrala Mintia Peste 250 de energeticieni de la termocentrala Mintia au participat luni seara la un miting organizat in Piata Victoriei din Deva, solicitand continuarea activitatii la acest producator de energie electrica pe carbune, dar si mai multa transparenta in luarea deciziilor care tin de viitorul termocentralei. "Incercam sa tragem un semnal de alarma mult mai puternic decat cele de pana acum, in speranta ca guvernantii se vor intoarce cu fata spre judetul Hunedoara si vor legifera in interesul nostru. Speram sa salvam acest producator de energie electrica, pentru ca mai are multe de spus pe piata energiei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Energeticienii de la termocentrala Mintia, parte a Complexului Energetic Hunedoara (CEH), vor protesta luni, la Deva, solicitand autoritatilor sa mentina in functiune producatorul de energie electrica, in conditiile in care, sustin sindicatele, la Mintia ar urma sa fie construita o centrala electrica…

- “Inchidem o termocentrala ca sa salvam o țara”. Societatea civila “Hunedoara suntem noi” cheama toți cetațenii carora la pasa de soarta termocentralei MIntia la o manifestare. Aceasta va avea loc, in data de 24 iunie, in fața Casei de Cultura din Deva. “Luni, 24 iunie 2019 la ora 19.00, la…

- Premierul Viorica Dancila, insotita de ministrii Sanatatii, Sorina Pintea, al Muncii, Marius Budai, si al Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, s-a aflat sambata in municipiul Hunedoara, unde a vizitat Spitalul municipal, Castelul Corvinilor si zona pietonala a orasului, obiective de investitii…

- In aceasta dimineața, pe DN7, intre localitațile Deva și Mintia, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate doua autoutilitare. Circulația s-a desfașurat ingreunat, alternativ pe o singura banda. „Pe DN7, zona La Izvor (calea Zarandului, sensul giratoriu) este blocat traficul…

- Astazi, in jurul orei 3.00, autoritațile au fost sesizate, de faptul ca un pieton este accidentat pe marginea drumului, la intrare in Deva, dinspre Mintia, in zona de intoarcere spre autostrada. Echipajul cu medic de la SAJ a sosit la fața locului și a constatat decesul victimei. Aceasta prezenta…

- Președintele PNL, Ludovic Orban va paricipa astazi, la Deva, la evenimentul organizat cu ocazia lansarii candidaților pentru alegerile europarlamentare, din 26 mai. La eveniment vor fi prezenți, alaturi de președintele partidului, trei dintre candidații liberali: Rareș Bogdan, Gheorghe Falca și Siegfried…

- Termocentrala de la Mintia se confrunta cu o criza fara precedent. Angajații TESA nu și-au primit salariile din cauza lipsei de lichiditați, iar termocentrala funcționeaza la cote de avarie din lipsa carbunelui. Sindicatul Solidaritatea Hunedoara cere implicarea premierului Romaniei, Viorica Dancila.…

- Peste 4.000 de apartamente din municipiul Deva au ramas luni fara apa calda si caldura, pentru 24 de ore, dupa ce producatorul de energie termica, termocentrala Mintia, a decis sa opreasca furnizarea acestui serviciu catre populatie pentru efectuarea unor reparatii la conducta magistrala de distributie…