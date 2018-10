Polisportivul Avram Iancu a marcat implinirea a 30 de zile de la debutul cursei sale inot de-a lungul coastelor Marii Negre, inceputa la Sulina si prevazuta sa se incheie la Istanbul, bibliotecarul din Petrosani notand miercuri, pe pagina sa de Facebook, ca a reusit sa treaca de portul Varna (Bulgaria) si ca se afla la jumatatea traseului stabilit, in lungime de 630 de kilometri.



Din cele 30 de zile, Avram Iancu a fost nevoit sa ramana pe mal timp de cinci zile, in principal din cauza vremii nefavorabile si a valurilor mari. In acest timp, sportivul a parcurs inot 345 de kilometri,…