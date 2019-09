Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul care a izbucnit duminica in zona fostului combinat siderurgic din municipiul Hunedoara a fost provocat cu intentie de catre persoane necunoscute, sustin autoritatile locale, care precizeaza ca in cursul zilei de luni se continua acoperirea suprafetei incendiate cu pamant vegetal pentru…

- Specialistii Regiei Nationale a Padurilor (RNP) - Romsilva participa, in aceasta saptamana, la cel mai mare exercitiu din Romania de reactie in cazul unor incendii de padure, ForFirEx 2019, eveniment organizat de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) in judetele Caras - Severin…

- Aproape un hectar de teren a fost afectat de un incendiu de vegetatie uscata ce a avut loc, in noaptea de duminica spre luni, in zona fostului combinat siderurgic din Hunedoara, la fata locului fiind mobilizate trei echipaje de pompieri militari care au reusit sa lichideze focul dupa mai bine de…

- Autoritatile au emis un mesaj Ro-Alert dupa ce incendiul izbucnit la fabrica unei societați de preparare lacuri și vopsele din județul Valcea. Oamenii au fost avertizați sa nu se expuna la fum, potrivit Mediafax.„Incendiu violent cu degajare mare de fum toxic in localitatea Mihaiești - Depozit…

- Mai multe echipe de pompieri din cadrul ISU Buzau actioneaza pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata ce se intinde pe o suprafata de peste 4 hectare, pe raza localitatii Parscov. Condițiile de intervenție sunt dificile din cauza vantului și nu se poate interveni cu autospeciale cu apa și…

- O femeie de 79 de ani, dintr-un sat de langa Blaj, a suferit arsuri pe circa 40-50% din corp in urma unei explozii provocate, cel mai probabil, de o acumulare de gaz metan in locuinta, a informat, joi dimineata, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, relateaza agerpres. Potrivit sursei…

- In continuare apar noi cazuri de pesta porcina africana in judetul Galati. De aceasta data este vorba despre doua noi focare la intrarea si iesirea din comuna Oancea. Comitetul pentru Situatii de Urgenta a fost convocat la Prefectura, joi, 01 august 2019. ”Pe segmentul suspiciunii pestei porcine, este…

- Un autobuz a luat foc in trafic in aceasta dupa-amiaza pe Drumul Național 76 (DN76), dupa ce a izbucnit un incediu la compartimentul motor, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara. Acesta efectua cursa Brad-Deva, dar - din fericire - in acel moment nu se afla niciun pasager…