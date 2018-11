Stratul de zapada in masivele Parang si Retezat ajunge pana la 5 centimetri, dupa ce in aceste zone a inceput sa ninga luni, salvamontistii din judetul Hunedoara indemnand turistii la prudenta atunci cand planuiesc sa abordeze traseele montane in aceasta perioada a anului.



"In Masivul Parang stratul de ninsoare masoara 5 centimetri, zapada fiind prezenta de la altitudini mai mari de 1.200 de metri. In Retezat, la baza Salvamont din Rausor, zapada masoara circa 3-4 centimetri. In Straja nu a nins, inca. Deocamdata, pamantul este cald si ninsoarea se prinde mai putin, dar in urmatoarele…