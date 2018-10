Tribunalul Hunedoara a dispus marti liberarea conditionata din Penitenciarul Deva a hackerului Marcel Lehel Lazar, cunoscut si sub apelativele de "Guccifer" si "Micul Fum", barbatul fiind condamnat la 7 ani de inchisoare pentru ca a spart conturile de e-mail ale mai multor personalitati din Romania si America.



"Instanta admite contestatia formulata de condamnat impotriva sentintei penale 974/2018 pronuntata de Judecatoria Deva in dosarul 6478/221/2018, desfiinteaza integral sentinta penala atacata si, in rejudecare, admite cererea formulata de condamnat, in prezent detinut in Penitenciarul…