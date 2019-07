Hunedoara: Geoparcul Dinozaurilor, prezentat într-un mod inedit cu ajutorul noilor tehnologii de realitate augmentată Modificarile prin care a trecut teritoriul Geoparcului Dinozaurilor Tara Hategului (GDTH) in decursul a milioane de ani, dar si scenarii despre o evolutie viitoare a acestuia, vor putea fi observate de turisti cu ajutorul noilor tehnologii, care folosesc realitatea augmentata, in cadrul proiectului "Ferestre in timp", ce este derulat in aceasta vara in cadrul geoparcului UNESCO.



Astfel, vizitatorii dornici sa experimenteze calatoria in timp sunt invitati sa descopere, in interiorul geoparcului, asa-numitele portaluri ce vor fi amplasate in locuri strategice.

Sursa articol si foto: agerpres.ro

