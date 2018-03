Stiri pe aceeasi tema

- Protestul energeticienilor de la termocentrala Mintia continua. La mai bine de 12 ore de la demararea acțiunii de protest, angajații termocentralei par a fi neclintiți in demersul lor. Maine, la ora 9:00, ministrul Energiei, Anton Anton, este așteptat la termocentrala, unde va discuta cu liderii…

- Aproape 50 de angajati ai termocentralei Mintia vor continua protestul inceput marti dimineata si pe timpul noptii spre miercuri, dupa ce o parte din schimbul de dimineata a decis sa ramana in cantina societatii, alaturandu-se altor colegi, a declarat, pentru AGERPRES, presedintele Sindicatului Solidaritatea…

- Sindicaliștii de la Mintia au trimis o sesizare la Serviciul Roman de Informații. Sindicatul Solidartatea Hunedoara arata in sesizarea transmisa la SRI ca statul roman incalca, deliberat, directivele europene. Aplicate, acestea ar putea salva termocentrala. “Apreciem ca, Ministerul Energiei…

- Liderii federațiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca avertizeaza ca exista riscul izbucnirii unor conflicte spontane in minerit si energie. Sindicalistii din CE Oltenia i-au trimis, la finele saptamanii trecute, o adresa ministrului Energiei. Si-au exprimat nemultumirea…

- Federatiile reprezentative la nivel de CE Oltenia au facut front comun si au solicitat ministrului Energiei, Anton Anton, o intrevedere de urgenta. Sindicalistii sunt nemultumiti de majorarea de salarii propusa de sefii CE Oltenia. Liderii sind...

- Federatiile sindicale anunta ca in CE Oltenia sunt posibile proteste si chiar greve. Liderii sindicali i-au transmis ministrului Energiei ca multumirile nu tin loc de salarii. Iata ce au transmis liderii sindicali in adresa catre ministrul Anton Anton: „Federatia Nationala a Sindicatelor…

- Cele patru federații sindicale, care negociaza noul Contract Colectiv de Munca din Complexul Energetic Oltenia, i-au trimis o scrisoare deschisa ministrului Energiei, Anton Anton. Sindicaliștii il avertizeaza cu privire la un posibil conflict d...

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a lansat un atac dur la adresa ministrului Energiei, Anton Anton , dar si la adresa ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Firea il acuza pe Anton Anton ca nu se ocupa cu seriozitate de finalizarea evaluarii Elcen."Sunt usor nedumerita si surprinsa de faptul…

- Senatorul Nicolae Moga a inaintat solicitari catre premierul Viorica Dancila, viceprim ministru Paul Stanescu, actualul ministru al Energiei, Anton Anton dar si catre fostul ministru Toma Petcu. Senatorul cere o analiza cu privire la licitatia publica de concesionare a serviciului public de distributie…

- Dian Popescu sustine ca lucreaza tot la ministerul Energiei si dupa schimbarea guvernului Tudose. Nu spune insa ce functie ocupa in echipa ministrului Anton Anton. Liderul ALDE Gorj da asigurari ca postul pe care-l ocupa in ministerul Energiei nu este incompatibil cu cel de presedinte…

- Anton Anton, ministrul Energiei, sugereaza ca listarea Hidroelectrica la bursa va fi amanata deoarece producatorul de energie controlat de stat trebuie sa devina mai atractiv. „Dupa parerea mea, este cam devreme sa vorbim de Hidroelectrica la bursa, ea a trecut printr-o boala destul de grea si a iesit…

- ♦ Companiile din sectorul energiei spun ca sunt dispuse sa faca investitii in dezvoltare, insa sustin ca este nevoie ca statul sa creeze un sistem care sa le arate jucatorilor cum va arata consumul in urmatorii ani. Investitiile reprezinta cuvantul de ordi­ne in piata de energie…

- Ministrul energiei, Anton Anton, recidiveaza la capitolul gafe, in discuțiile cu jurnaliștii. Luni, la conferința pe teme energetice “ZF Power Summit”, Anton Anton, l-a jignit pe un jurnalist care l-a intrebat ce este curentul electric: “Ești nesimțit!”, i-a replicat ministrul. “Cer iertare, ca poate…

- Hidroelectrica estimeaza ca a obtinut un profit brut de peste un miliard si jumatate de lei anul trecut, cel mai bun rezultat inregistrat de companie de la iesirea din insolventa, a declarat, luni, Bogdan Badea, directorul general al producatorului de energie. "Pentru noi a fost un an al provocărilor,…

- Anton Anton, ministrul energiei, considera ca distribuirea a minim 90% din profiturile companiilor de stat sub forma de dividende "va eficientiza investitiile, va creste numarul de investitii". In opinia ministrului, "e vorba de circulatia banilor mai repede".

- Cred ca pana la final de an vom adopta o strategie energetica a Romaniei, care este in lucru, si vrem sa pastram mixul energetic, capacitatea de a produce energie si din carbune sin din hidro si eolian, a declarat Anton Anton, Ministrul Energiei, la conferinta ZF Power Summit . "Ma…

- Noul ministrul al Energiei, Anton Anton, s-a inscris și el in randul politicienilor cu declarații-soc. Intr-un interviu acordat Agerpres, ministrul Energiei, Anton Anton, a declarat, printre altele, ca: ”mie-mi plac intrebarile astea cu cele mai mari probleme” și ca ”eu sper si am un pariu cu o domnisoara…

- Anton Anton, noul ministru al Energiei, a dat un interviu pentru Agerpres, in care a aratat ca nu are habar de nimic. Acesta a spus ca termocentralele vor merge bine daca nu se vor baga unii in seama si ca respectarea noilor conditii de m...

- Actualul ministru al Energiei, Anton Anton, a afirmat, intr-un interviu recent, ca in ceea ce priveste proiectul reactoarelor de la Cernavoda exista „discutii foarte avansate cu niste investitori”. Incercand sa explice cand s-au intalnit, ministrul a declarat ca „i-a vazut in lift”. Acesta a mai spus…

- Sindicatele din cadrul Complexului Energetic Hunedoara (CEH) solicita o intalnire directa cu ministrul Energiei, Anton Anton, afirmand ca exista solutii pentru redresarea economica a companiei in baza unor directive europene. Presedintele Sindicatului Solidaritatea Hunedoara, Cristian Istoc, a declarat…

- Romania nu poate sa renunte la productia de energie pe carbune, iar termocentralele din tara noastra se vor alinia in ritmul lor la cerintele de mediu ale UE si nu atat de repede cum cer oficialii de la Bruxelles, a declarat ministrul Energiei, Anton Anton

- Senatorii Scarlat Iriza si Florin Carciumaru s-au intalnit luni, 12 februarie, cu Anton Anton, noul ministru al Energiei. Parlamentarii gorjeni i-au transmis oficialului din Guvern ca nu sunt probleme deosebite la CE Oltenia, iar mi...

- Președintele Sindicatului Liber EMC Roșia i-a cerut lui Anton Anton sprijinul pentru deblocarea celei mai mari cariere de lignit Sud-Estul Europei, Cariera Roșia. Cristian Ladaru i-a atras atenția ministrului Energiei ca, din cauza ca in ultimii ani nu s-au facut exproprieri, Cariera…

- Liderii federatiilor sindicale din Complexul Energetic Oltenia vor sa mearga la discutii cu noul ministru al Energiei, Anton Anton. Asta dupa ce fostul ministru Toma Petcu a plecat din functie la cateva zile dupa a facut unele promisiuni pentru...

- Consilierul personal al fostului ministru al Energiei, Toma Petcu, susține ca actualul șef va acorda maxima importanța Complexului Energetic Oltenia. Dian Popescu e convins ca Anton Anton vrea mix energetic bazat pe carbune și continuarea procesului de retehnologizare a termocentralelor.…

- Senatorul ALDE Scarlat Iriza are incredere in noul ministru al Energiei, Anton Anton, mai ales ca acesta i-a fost profesor fostului ministru Toma Petcu. Iriza spune ca va avea luni o discutie cu noul ministru Anton. „Dansul fi...

- Senatorul ALDE de Suceava, Ilie Nița, i-a adresat o intrebare noului ministru al Energiei, Anton Anton, pentru a afla de la acesta daca intenționeaza sa pastreze in activitate minele de uraniu de la Crucea. Ilie Nița i-a transmis ministrului Anton Anton ca in decursul timpului au existat mai multe ...

- Noul ministru al Energiei, Anton Anton, a facut joi unele declaratii legate de viitoarea sa activitate. Anton a spus ca nu are de gand sa inchida mine sau termocentrale: „Eu nu am de gand sa inchid mine, sa inchid...

- Noul ministru al Energiei, Anton Anton, este privit cu suspiciune de liderii politici de la Gorj. Presedintele PMP Gorj, Nicolae Davitoiu, a ramas cu impresia ca ministrul este un smecheras, in ciuda varstei de 68 de ani. „E greu sa...

- Liderii sindicali din Complexul Energetic Oltenia cer sa se intalneasca cu noul ministru al Energiei, Anton Anton, pentru a vedea ce viziune are legat de producatorul de energie pe baza de carbune. Eugen Iovan nu știe, deocamdata, ce fel de om este noul șef de la energie. Președintele…

- Consilierul personal al fostului ministru, Dian Popescu, e convins ca sub conducerea lui Anton Anton ministerul va funcționa la fel de bine ca pe vremea lui Toma Petcu. Comisiile permanente pentru Politica economica, reforma si privatizare, respectiv Industrii si Servicii din…

- Ministrul propus al Energiei, Anton Anton, le-a declarat jurnalistilor, la finalul audierilor din Parlament, ca el a fost o viata intreaga profesor de fluide si a subliniat importanta domeniului pe care...

- Comisiile permanente pentru Politica economica, reforma si privatizare, respectiv Industrii si servicii din Parlament l-au validat, luni, pe candidatul ALDE, Anton Anton, pentru functia de ministru al Energiei, cu 44 de voturi „pentru” si 13 „impotriva”. Ministrul propus al Energiei, Anton Anton,…

- Ministrul propus al Energiei, Anton Anton, le-a declarat jurnalistilor, la finalul audierilor din Parlament, ca el a fost o viata intreaga profesor de fluide si a subliniat importanta domeniului pe care il va gestiona ca ministru, aratand ca fara energie nu functioneaza nimic. "As vrea…

- Ministrul propus al Energiei, Anton Anton, a declarat luni, la audierile din comisiile parlamentare reunite, ca sustine exploatarea gazelor din Marea Neagra, insa acest lucru trebuie facut in asa fel incat Romania sa obtina un profit maxim.

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Energiei, Anton Anton, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Anton Anton a fost validat cu 44 voturi pentru, 13 impotriva si nicio abtinere. AGERPRES/(AS - autor: Mariana Nica, editor:…

- Al treilea guvern PSD-ALDE de la alegerile parlamentare din 2016 urmeaza sa fie investit astazi. Ministrii Cabinetului condus de Viorica Dancila, prima femeie prim-ministru in Romania, sunt audiati dimineata in comisiile Parlamentului. Audierile ministrilor guvernului condus de Viorica Dancila se…

- Anton Anton (68 ani), deputat ALDE, a fost propus ministru al Energiei, dupa ce Toma Petcu, actualul ministru, si-a anuntat , vineri, intentia de a se retrage din functie din motive de sanatate. Aproape intreaga sa cariera s-a bazat pe activitati didactice, fiind profesor conducator…

- Anton Anton, propus ministru al Energiei, are 68 de ani si este profesor universitar si conducator de doctorate la Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti. A fost secretar de stat in Ministerul Educatiei, iar in 2008 a ocupat functia de ministru al Educatiei in Guvernul Tariceanu. Anton detine…

- "Am decis astazi sa ma retrag din functia de ministru al Energiei. Am ales asa pentru ca imi doresc sa fiu aproape de familie, dupa un an plin de activitate si de provocari, dintre cele mai grele". Asa isi motiveaza Toma Petcu (ALDE) decizia de a se retrage din functia de ministru al Energiei. Reamintim…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a prezentat vineri, la finalul sedintei Comitetului National Executiv, lista validata a noului Guvern. Cabinetul Dancila va avea patru vicepremieri - Paul Stanescu (PSD), Ana Birchall (PSD), Gratiela Gavrilescu (ALDE) si Viorel Stefan (PSD) - fara portofoliu. Ea a…

- Anton Anton s-a nascut pe 22 decembrie 1949, la Timișoara, și este fiul unui important lider comunist, Ioan M. Anton, membru in CC al PCR si un apropiat al familiei Ceaușescu.

- Biroul Politic Central al ALDE, reunit vineri, a validat, prin vot, in unanimitate, lista cu propunerile de ministri din partea acestei formatiuni politice pentru Cabinetul Dancila, dintre cei patru membri ai Guvernului Tudose urmand sa fie inlocuit doar ministrul Energiei, Toma Petcu, cu deputatul…

- Propunerea ALDE pentru ministerul Energiei este Anton Anton, fost ministru al Educatiei, dupa ce Toma Pectu, actual ministru al Energiei a anuntat vineri ca nu intentioneaza sa faca parte din viitorul Guvern.

- Toma Petcu, ministrul Energiei, afiliat ALDE, a cerut sa i se retraga numele de pe lista realizata pentru Guvernul Dancila, precizand ca are probleme de sanatate. El va fi inlocuit de deputatul Anton Anton, fost ministru al Educatiei, au...

- Informatiile vehiculate initial pe surse, potrivit carora ministrul Energiei, Toma Petcu, a decis sa se retraga din cursa pentru un mandat in viitorul Guvern au fost confirmate chiar de catre liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu. Dupa sedinta pe care a avut-o cu colegii de partid, seful Senatului…