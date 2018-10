Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar cu 72 de persoane s-a rasturnat, in noaptea de duminica spre luni, in localitatea Tatarasti, in judetul Hunedoara, autoritatile declansand plan rosu de interventie. O persoana a decedat si 28 au fost ranite, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit purtatorului de cuvant…

- Politistii din Craiova au deschis un dosar penal pentru moarte suspecta in cazul lui Ilie Balaci, potrivit procedurilor, pentru a putea fi dispusa expertiza medico-legala, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dolj. "A fost deschis dosar penal pentru moarte suspecta. Nu…

- "Echipajele rutiere deplasate la fata locului au constatat faptul ca microbuzul scolar, care transporta zece elevi, era condus de un barbat in varsta de 70 de ani, din municipiul Hunedoara. Microbuzul a parasit partea carosabila din motive ce urmeaza a fi stabilite pe parcursul anchetei", a informat…

- Un microbuz in care se aflau cinci persoane a intrat intr-un sant in localitatea Golesti, pe DN 7, in urma accidentului patru dintre acestea fiind ranite usor, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, transmite Agerpres. Microbuzul se deplasa pe directia Ramnicu…

- Incidentul s-a produs miercuri in localitatea Salcia din judetul Braila. Moartea bebelusului de patru luni a fost anuntata la politie de catre mama sa, o tanara de 16 ani. Anchetatorii care s-au deplasat la locuinta tinerei au stabilit ca bebelusul nu prezenta urme vizibile de violenta, insa a fost…

- La data de 09.08.2018, in jurul orei 18.20, la dispeceratul Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu, printr-un apel 112, a fost sesizat faptul ca, pe un camp de langa DN1, in afara localitații Scoreiu, la o lucrare efectuata in apropierea unui ștrand aflat in construcție, s-a surpat solul…

- Un barbat in varsta de 37 de ani din Ramnicu Valcea a fost identificat de politistii din Sighetu Marmatiei ca posibil suspect in scrierea unor mesaje antisemite pe peretii exteriori ai Casei Memoriale Elie Wiesel din oras, informeaza un comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Maramures,…