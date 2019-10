Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit, iar alte doua au fost ranite grav intr-un accident ce a avut loc vineri dimineata pe DN 66, pe raza comunei Bacia, din judetul Hunedoara, dupa ce microbuzul in care se aflau a intrat in coliziune cu un camion TIR care circula din sens opus, scrie Agerpres. Victimele sunt soferul…

- Accident rutier tragic in Peru. 23 de oameni au murit, iar 30 au fost raniti dupa ce autocarul in care se aflau s-a prabusit intr-o prapastie. Autoritatile din Peru au declarat ca autobuzul a cazut de la o inaltime de aproximativ o suta de metri.

- Accident ingrozitor: Doi oameni au murit și alți trei au fost raniți grav Un barbat de 73 de ani si o tanara de 23 de ani au decedat, iar alte trei persoane au fost ranite sambata seara, pe DN 2, intre Buzau si Ramnicu Sarat, dupa ce un autoturism a intrat in coliziune cu o alta masina care a iesit…

- Un accident foarte grav a avut loc noaptea trecuta pe autostrada Lugoj - Deva, in judetul Hunedoara. Doi barbati au murit intre localitatile Ilia si Deva, dupa ce autoturismul lor a fost lovit de un TIR, ei fiind opriti pe banda de urgenta.

- O femeie a murit și doi barbați au fost raniți, sambata, dupa ce mașinile in care erau s-au ciocnit pe un pod de la intrarea in Petrosani, județul Hunedara. In urma impactului, una dintre mașini s-a prabusit de pe pod, anunța MEDIAFAX.Potrivit ISU Hunedoara, pompierii au intervenit pentru…

- Un tanar de 19 ani, din Orastie, a murit, iar alti trei, cu varstele de 15, 18 si respectiv 19 ani, au fost raniti in urma unui grav accident de circulatie care a avut loc, sambata dupa-amiaza, in localitatea Sibisel, din judetul Hunedoara. Potrivit IPJ Hunedoara, soferul de 19 ani al autovehiculului…

- Ziarul Unirea FOTO. Accident MORTAL, sambata, pe un drum comunal din Sibisel. Un tanar de 19 ani a murit, iar alti trei au fost raniti Un accident rutier mortal a avut loc sambata, pe un drum comunal din Sibisel, județul Hunedoara. Un tanar de 19 ani a murit, iar alti trei au fost raniti. Un accident…

- Un accident foarte grav s-a produs joi dimineata pe E60, in localitatea Uileacul de Cris, din Bihor. Un microbuz s-a ciocnit violent cu un TIR, iar in urma impactului doi oameni au murit si alti sapte au fost raniti.