Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul exercitiului medical multinational Vigorous Warrior 2019, marti vor avea loc actiuni de simulare a unor situatii de urgenta care presupun salvarea persoanelor de sub daramaturi sau de la inaltime, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov.

- In ziua de 3.04.2019, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la 7 incendii de vegetație uscata și maraciniș izbucnite in localitațile Moșoaia, Calinești, ...

- Peste 100 de hectare de litiera de padure au ars in judetul Hunedoara, in ultimele trei zile, dupa ce fermierii au dat foc vegetatiei uscate de pe terenurile pe care le detin, iar focul necontrolat s-a extins si spre alte suprafete, potrivit datelor comunicate luni de Inspectoratul pentru Situatii de…

- * Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a fost condamnata de o instanta a Judecatoriei Hateg la plata unor despagubiri morale si materiale de peste 410.000 de euro unei femei care si-a pierdut bratul stang in statia CFR Subcetate, din judetul Hunedoara, in urma unui accident de tren ce a avut loc…

- Zeci de persoane s-au autoevacuat in urma unui incendiu care a izbucnit luni dimineata intr-un ansamblu de locuinte, in satul Faclia, zona Taberei, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU)...

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența este in alerta maxima, dupa ce un incendiu a izbucnit in Voluntari, la un centru de depozitare a mașinilor.La fața locului au fost trimise 18 autospeciale, asta pentru ca incendiul risca sa se extinda in imprejurimi. Prin sistemul RO-ALERT s-a…

- Incepand cu aceasta saptamana, timp de o luna, la Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”A.D. Ghica” Teleorman iși vor desfașura stagiul de practica cinci studenți ai facultații de Pompieri. Sub directa indrumare și coordonare a unor tutori profesionali cu experineța, cei cinci studenți iși vor desfașura…