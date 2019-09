Stiri pe aceeasi tema

- Din luna octombrie, in fiecare zi de joi a saptamanii, inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Iancu de Hunedoara„ al județului Hunedoara se va intalni cu locuitorii Vaii Jiului chiar la ei acasa. Audiențele se vor desfașura intre ora 10.30 – 12.30 la sediul Detașamentului…

- Campania “Sa trimitem copiii la școala!”, susținuta de Organizația Femeilor Liberale din Hunedoara, finanțata din resurse proprii ale membrelor, din donații și sponsorizari, deruleaza pe parcursul lunii septembrie cea de a șaptea ediție, pe intreg cuprinsul județului. Vineri, la Petrila in…

- Directorul general al Romsilva, Gheorghe Mihailescu, a venit marti, 6 august, in localitatea suceveana Vama pentru a verifica mai multe nereguli grave sesizate de activistii Greenpeace Romania. Salariatii statului ar fi facut insa verificarile la 10 kilometri distanta de locul indicat de activistii…

- Ziua Minerului a fost marcata in Valea Jiului. In data de 6 august se comemoreaza minerii care și-au pierdut viața in timpul grevei din 5-6 august 1929 la mina Lupeni. Cele mai de anvergura manifestari au avut loc la Lupeni, acolo unde cladirile unitații miniere inca poarta urmele represaliilor de…

- La Petrosani, manifestarile au avut loc la Statuia Minerului, primarul localitatii, Tiberiu Iacob Ridzi, mentionand ca greva minerilor din 1929 poate fi apreciata ca prima mare actiune de protest a acestei categorii sociale din Romania. "De-a lungul timpului, problemele au ramas cam aceleasi,…

- O lege dedicata minerilor din Valea Jiului a ajuns la promulgare. Legea inițiata de senatorul PSD, Cristian Resmerița adoptata de Parlamentul României, prin care se creaza cadrul legislativ pentru ca angajații din sectorul minier sa poata beneficia de reducerea stagiului

- Miron Cozma a dezvaluit ce pensie are, in direct la un post de televiziune. Fostul lider sindical al minerilor din Valea Jiului s-a aratat nemulțumit de faptul ca Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) ii reține jumatate din banii pe care ii primește de la stat și a precizat ca traiește din…

- Fostul lider al minerilor, Miron Cozma, vrea sa fie președintele Romaniei. Miron Cozma a anunțat ca va candida la alegerile prezidențiale de la finalul acestui an, adunand pana in prezent 123.000 de semnaturi.Donald Trump a pus mana și i-a scris liderului de la Phenian. Kim Jong-un, uimit…