- Circulația rutiera a fost oprita, duminica seara, pe DN 66 (E 79) Defileul Jiului, dupa ce s-au produs avalanșe mici spre Petroșani, județul Hunedoara. In zona exista riscul scurgerii unor cantitați de zapada de pe versanți. Potrivit ISU Gorj, Defileul Jiului a fost inchis, duminica seara,…

- Traficul rutier este oprit, duminica dimineata, pe DN7 (E673) Deva - Arad, in judetul Hunedoara, dupa ce un arbore de pe marginea drumului s-a prabusit peste un vehicul aflat in deplasarerelateaza agerpres.ro.citește și: Veste mare pentru romani! Toți vor putea primi al 13-lea si al 14-lea…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate accidente rutiere care sa impuna oprirea circulatiei pe drumurile nationale sau pe autostrazi si nici artere rutiere cu traficul intrerupt din cauza vremii nefavorabile. Exista in continuare…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia intrerupta din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile. Se mentin insa 6 drumuri nationale inchise din alte motive, respectiv:…

- Un varstnic de 76 de ani, din Timisoara, si-a pierdut viata joi seara dupa ce a fost lovit de un autoturism pe o trecere de pietoni situata pe DN7, in zona unei fabrici de biciclete de la iesirea din municipiul Deva, spre Alba Iulia, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara. Autorul…

- Un tanar de 22 de ani a murit, iar o adolescenta de 16 ani a fost grav ranita, intr un accident de circulatie care a avut loc sambata pe un drum judetean care face legatura intre localitatile Hobita si Rau Barbat din depresiunea Hategului, a informat Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Hunedoara citat…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj a organizat joi un amplu exercitiu cu forte si mijloace in teren in care au fost implicate structurile cu atributii in gestionarea situatiilor de urgenta din cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta ...