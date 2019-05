Stiri pe aceeasi tema

- Un politist local barladean s-a ales cu capul spart de o bila de rulment pentru curajul de a opri un hoț! INCREDIBIL Un polițist local din Barlad, Viorel I., s-a ales cu capul spart și a fost lovit cu picioarele, in timp ce a oprit un hoț prins in flagrant! Deși a sangerat masiv, avand [...]

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit informarea meteo ce vizeaza manifestari de instabilitate atmosferica in toata tara in prima zi de Paste. Astfel, informarea meteorolgica este valabila pana duminica, la ora 18.00. Meteorologii avertizeaza ca in cea mai mare parte a tarii vor…

- Vineri, 26 aprilie, la sediul Ministerului Afacerilor Interne a avut loc conferinta de presa legata de masurile dispuse in contextul minivacantei de Paste si 1 Mai. „Principalul obiectiv al Poliției Romane este acela de a asigura menținerea ordinii și liniștii ...

- Primarul Mihai Chirica a prezentat in fata catorva zeci de ieseni proiectele care vor fi implementate in acest an, atat din fonduri proprii, cat si din fonduri europene, investitii care vizeaza toate domeniile de activitate, de la infrastructura rutiera si pietonala, la achizitia de tramvaie si autobuze…

- Litoralul este pregatit pentru aproape o saptamana de distractie. Vor fi 6 zile libere in care statiunile de la malul Marii Negre vor fi principala ... The post Litoralul așteapta zeci de mii de turiști in minivacanta de Paște și 1 Mai appeared first on Renasterea banateana .

- Telecabina care urca pe Dealul Cetatii Deva, din județul Hunedoara, va fi oprita miercuri, timp de 24 de ore, pentru efectuarea lucrarilor de mentenanta prevazute lunar. Potrivit Primariei Deva, firma care asigura mentenanta va verifica instalatia de cabluri, comunicatia radio intre punctul de comanda…

- Se asteapta avizul ISCIR Telecabina care urca pe Dealul Cetatii Deva a fost reparata de o echipa de specialisti veniti din Austria, pentru punerea in functiune a echipamentului fiind nevoie acum de o verificare si de avizul ISCIR pentru ca autoritatile sa fie sigure ca nu vor fi probleme de siguranta…

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben valabila de vineri dupa-amiaza pana sambata dupa-amiaza, in Banat, Crisana, Muntenia, Dobrogea si in sudul si centrul Moldovei, unde vor fi intensificari ale vantului si viscol, in zonele montane. In toata tara, vremea se va raci accentuat si vor fi precipitatii.…