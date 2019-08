Hunedoara: Bătrân de 80 de ani suspectat de agresiune sexuală asupra unei fetiţe de 6 ani Un batran de 80 de ani, din comuna Buces, judetul Hunedoara, este anchetat de procurori fiind suspectat ca ar fi agresat sexual o fetita de 6 ani, din primele cercetari apreciindu-se ca fapta s-ar fi petrecut in urma cu mai bine de o luna de zile, insa minora nu a relatat nimic parintilor la acea data, a informat miercuri IPJ Hunedoara. Cercetarile in acest caz au fost incepute de politistii din municipiul Brad, care s-au sesizat din oficiu cu privire la posibilitatea comiterii unei infractiuni de agresiune sexuala asupra fetitei, familia minorei fiind vecina cu suspectul. "Barbatul ar fi profitat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent de 16 ani, din municipiul Brad, a fost identificat marti de politisti ca fiind autorul unui apel fals la 112 in care relata ca ar fi fost rapit de persoane necunoscute din fata Spitalului Judetean din Deva, in operatiunile de cautare ale posibilei victime fiind mobilizati peste 120…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu pe termen scurt care anunța „averse torențiale care vor cumula local 35…45 l/mp, frecvente descarcari electrice”. Alerta de tip „nowcasting” vizeaza localitațile Brad, Baița, Crișcior, Baia de Criș, Buceș, Bucureșci, Blajeni,…

- Cea de-a XLVII-a ediție a manifestarii cultural-patriotice și religioase „Intalnirea moților cu istoria” se va desfașura in acest sfarșit de saptamana in localitatea Dupapiatra, comuna Buceș din județul Hunedoara, acest eveniment fiind organizat in scopul de a omagia lupta eroica a localnicilor de aici…