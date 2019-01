Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit luni dimineata, in jurul orei 6, la o locuinta din satul Dumbravesti. Focul a cuprins intreaga casa si se manifesta pe o suprafata de 100 mp. La fata locului s-au deplasat doua autospeciale ISU cu apa si spuma. Update: In jurul orei 7, pompierii au gasit in interiorul…

- Un incendiu a izbucnit, in noaptea de sambata spre duminica, intr-o locuința din Baia Mare, iar in urma acestuia un barbat de 36 de ani și-a pierdut viața, altul fiind grav ranit. Potrivit reprezentanților ISU Maramureș, incendiul a izbucnit intr-o locuința de pe strada Eminescu din Baia Mare. In urma…

- UPDATE: Incendiul a izbucnit in urma supraincalzirii cosului de fum si s-a propagat la inca o casa aflata in vecinatate, fiind intr-un final lichidat de pompieri, potrivit purtatorului de cuvant al ISU Maramures, Oana Gonczi. Cele doua cladiri s-au ales cu pagube serioase la acoperis. Nu s-au raportat…

- Pompierii au fost solicitati sa intervina, in noaptea de sambata spre duminica, la un incendiu izbucnit la o casa din localitatea Corbu de Jos. La fata locului s-au deplasat opt pompieri cu doua autospeciale de stingere si o ambulanta a Serviciului Judetean. La ajungerea echipajelor, incendiul…

- Un barbat cu nevoi speciale, in varsta de 74 de ani, a murit carbonizat in propria casa. Incendiul a izbucnit dimineata in satul Cneazevca, raionul Leova. Focul a mistuit apartamentul cu doua odai in care locuia victima tintuita in scaunul cu rotile.

- Era un an de la Colectiv. La televizor se dadeau tot felul de reportaje comemorative, lumea facea marșuri uriașe in liniște, parea ca națiunea iși amintește, ca e hotarata sa nu uite, sa remedieze ceva, eventual. Am avut atunci o revelație care m-a șocat. Am auzit pe cineva, o femeie oarecare, exprimandu-și…

- Un incendiu a izbucnit, duminica, la un complex comercial din zona Baneasa, focul fiind stins in urma interventiei pompierilor, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov. Incendiul a izbucnit intr-o anexa pentru reciclarea materialului lemnos care apartine…