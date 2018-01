Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 50 de ani și-a pierdut viața dupa ce a fost impușcat mortal in timpul unei partide de vanatoare, chiar de colegul sau. Evenimentul tragic s-a petrecut in apropiere de orasul Otelu Rosu din judetul Caras-Severin.

- Un barbat in varsta de 50 de ani, care participa la o partida autorizata de vanatoare de mistreti, a fost impuscat mortal, din greseala, duminica, in apropiere de orasul Otelu Rosu, din judetul Caras-Severin, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Partida de vanatoare, care a avut lo in localitatea Otelul Rosu s-a incheiat tragic dupa ce unul dintre vanatori a fost impuscat mortal de catre un alt vanator, informeaza Romania TV. Politia se alfa la fata locului si face cercetari. Citeste si Caz socant: Un barbat este acuzat ca si-a ucis…

- „La aceasta ora se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Caransebeș“, dupa cum ne informeaza comisarul-șef Dinu Nicorici, șeful Serviciului Cabinet al IPJ Caras-Severin. Din nefericire, Laurențiu Hurtupan,…

- Un barbat in varsta de 50 de ani a fost impuscat mortal, din greseala, la o partida de vanatoare care a avut loc in apropiere de orasul Otelu Rosu din judetul Caras- Severin, potrivit NEWS.RO.Citeste si: Alimentele care mențin creierul tanar: Vezi CE TREBUIE sa consumi ca sa iți PROTEJEZI…

- Un barbat a fost ucis la o vanatoare in Caraș-Severin, dupa ce a fost impușcat din greșeala de un coleg vanator. Incidentul șocant este anchetat de Poliție. Accidentul de vanatoare a avut loc, duminica, la o partida de vanatoare desfașurata in localitatea Valea Jgheabului de langa orasul Otelu Rosu.…

- Un caz desprins din poveștile de groaza a zguduit oamenii din Caraș-Severin. Un tata este acuzat ca si-a ucis doi din cei sapte copii iar pana in prezent, crimele au fost ascunse cu succes. Sursa: http://evz.ro/barbat-ucidere-copii.html

- Un barbat originar din Caras-Severin a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Acesta este acuzat ca a ucis doi copii pe care sotia sa i-a nascut in 2002 si 2015. Trupurile bebelusilor au fost ingropate in acelasi loc, sub o stanca la aproximativ 200 metri de casa. A

- Un barbat in varsta de 47 de ani, din Scobinti, a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce si-a omorat sotia in varsta de 33 de ani si si-a obligat baiatul de 15 ani sa o ingroape in apropiere de casa. Surse din randul anchetatorilor sustin ca au descoperit cadavrul pe 1 ianuarie 2018, dupa…

- In Romania, numarul deceselor rutiere la un milion de locuitori se apropie de 100, fiind dublul mediei UE, de 50 de decese la un milion de locuitori. Romania inregistreaza a doua poziție europeana in topul deceselor fiind devansata doar de Bulgaria. Țarile cel mai bine plasate din acest punct de vedere…

- Accidentul a avut loc in aceasta dimineata pe DN68 pe raza localitatii Cosevita, la limita judetului Timis cu Hunedoara. Un barbat de 33 de ani din Neamt care mergea dinspre Timisoara spre Deva a intrat intr-o depasire neregulamentara a acrosat un autoturism care circula regulamentar din sens opus,…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, vineri, in judetul Timis, pe raza localitatii Cosevita. Un barbat a murit, iar alte patru persoane, dintre care trei copii, au fost ranite, fiind transportate la spital, la Timisoara. In accident au fost implicate un autotren si un autoturism. Un barbat a ramas…

- Baieții de pe Crișul Alb nu s-au mulțumit cu victoriile inregistrate in fața LPS-ului, Nadlacului (in grupe), Lic. German „A. M. Guttenbrunn” – scor 36-11 – (in semifinale), izbutind sa se impuna și in finala mare, scor 24-22 cu CN Preparandia „D. Țichindeal” Pedagogic (prof. Adrian Mazilu),…

- Un barbat de 28 de ani din Criuleni a fost condamnat la 25 de ani de inchisoare pentru omor. Individul si-a omorat propria mama in anul 2013. Decizia a fost luata de catre Judecatoria Chisinau, sediul Ciocana. Complicele tanarului, care l-a ajutat sa scape de cadavru, a fost condamnat la 15 ani de inchisoare,…

- Un tanar de 27 de ani din Bistrita a fost omorat cu salbaticie de un prieten de pahar. Tatal victimei a fost omorat, in urma cu 5 ani, de un barbat din aceeasi familie cu cea a criminalului. Atunci, imediat dupa crima, ucigasul s-a sinucis.

- Agentul sef principal Iulian Constantin Dobrota a fost condamnat definitiv pentru ucidere din culpa, dupa ce in decembrie 2013 l-a impuscat mortal pe colegul sau de birou, Adrian Cireasa, tata a doi copii, in timp ce se aflau la vanatoare de mistreti, in padurea Balhac, pe fondul de vanatoare Corbu…

- La Glimboca, in Caras-Severin, un barbat de 44 de ani isi creste singur cele doua fetite, de sase si de doi ani. A fost parasit de sotie, iar in lipsa unei locuinte s-a mutat in fosta gara a comunei.

- Meteorologii au actualizat, duminica seara, informarea meteo de vreme rea valabila inclusiv pentru vestul tarii. Potrivit specialistilor, pana luni, la ora 12, se vor inregistra intensificari ale vantului, precipitatii mixte in vest si nord-vest, dar si polei! Avertizarea este valabila si pentru judetele…

- Atenționarea meteo cu privire la ploi, lapovița și ninsori ce duc la apariția poleiului vizeaza și Crișana, nordul și nord-vestul Transilvaniei și Maramureșul. In vestul țarii, de duminica, ora 16 pana luni, 11 decembrie, la ora 12, vor fi precipitații mixte, apoi predominant sub forma…

- Traditionala vanatoare de la Balc, organizata anual de omul de afaceri Ion Tiriac, a fost mutata la Ersig, judetul Caras-Severin, mai multi oameni de afaceri din Europa participand la partida care a inceput vineri dimineata, transmite corespondentul...

- Mai multi oameni de afaceri din Europa au sosit vineri dimineata, 8 decembrie, cu aeronave private pe aeroportul din Timisoara, de unde au plecat spre Ersig, judetul Caras-Severin, unde va avea loc partida anuala de vanatoare organizata de Ion Tiriac.

- Mai multi oameni de afaceri din Europa au sosit vineri dimineata cu aeronave private pe aeroportul din Timisoara, de unde au plecat spre Ersig, judetul Caras-Severin, unde va avea loc partida anuala de vanatoare organizata de Ion Tiriac.

- Un barbat de 48 de ani, din municipiul Radauti, a baut toata ziua cu un amic, atat prin oras, cat si acasa. Dupa ce s-a imbatat bine, acesta si-a sunat fosta sotie cu care s-a luat la cearta. La sfarsitul conversatiei, indiivdul si-a varsat nervii pe mama sa pe care a acuzat-o ca din cauza ei ar fi…

- Celebra deja partida anuala de vanatoare organizata de omul de afaceri Ion Tiriac nu va mai avea loc anul acesta la Balc, in judetul Bihor, ci la Ersig, in Caras-Severin, pe un domeniu de vanatoare de 700 de hectare achizitionat in urma cu doi ani de fostul tenismen. Mai multi oameni de afaceri din…

- Potrivit reprezentanților Serviciului Județean de Ambulanța Argeș, printr-un apel la 112 s-a anunțat ca un barbat in varsta de 40 de ani a fost atacat de urs in zona Valea Siliștii din comuna Aninoasa, la fața locului fiind trimis un echipaj medical. In momentul atacului, barbatul participa…

- Un barbat a fost omorat de un urs, miercuri, in timpul unei partide de vanatoare desfașurata intr-o padure din vecinatatea localitații argeșene Aninoasa. Potrivit reprezentanților Serviciului Județean de Ambulanța Argeș, printr-un apel la 112 s-a anunțat ca…

- Un barbat de 40 de ani care participa la o partida de vanatoare și-a gasit sfarșitul intr-o padure din apropierea localitații Aninoasa, județul Argeș, dupa ce a fost atacat de un urs. Primele informații ale polițiștilor care au fost anunțați de incident prin numarul 112 arata ca la partida de vanatoare…

- Un barbat dintr-o localitate din Suceava a fost ucis cu sange rece, in urma cu cateva zile, la o petrecere data in casa unui prieten. Suspectul este chiar proprietarul casei, iar totul ar fi...

- La data de 3 decembrie 2017, in jurul orei 17.50, politistii din Abrud au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier produs pe DN 74 A., intre Abrud si Campeni. Din primele cercetari efectuate de politisti, a rezultat ca un barbat de 48 de ani, din municipiul Deva, judetul Hunedoara, in timp…

- Un barbat a murit dupa ce a fost impușcat la o partida de vanatoare. Tragedia a avut loc astazi, in jurul orei 08.50, langa localitatea Albina, raionul Cimișlia, scrie today.md.Potrivit poliției, opt persoane se aflau la vanatoare in campul din preajma satului Albina, Cimișlia.

- COD PORTOCALIU de viscol in sapte judete / Peste 5.000 de pompieri, pregatiti sa intervina in zonele vizate de avertizari Doua judete sunt, joi dimineata, sub cod portocaliu de vant puternic si 11 judete se afla cod galben de ceata sau vant. Cod portocaliu de viscol in sapte judete Sapte…

- Sapte judete sunt, joi, sub avertizare cod portocaliu de viscol, viteza vantului depasind la rafala 120 de kilometri pe ora, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie. Sub avertizare cod portocaliu de viscol sunt judetele Bistrita-Nasaud si Maramures pana la ora 16.00, Hunedoara…

- Peste 5.000 de pompieri cu 2.900 de autospeciale sunt pregatiti sa intervina, in aceste zile de minivacanta, in zonele vizate de avertizarile meteo. In judetele Hunedoara si Caras-Severin, aflate sub cod portocaliu de viscol, au fost activate grupele operative. Continuarea…

- Meteorologii au emis, joi dimineata, o atentionare Cod portocaliu de viscol pentru zonele de munte ale judetelor Hunedoara si Caras-Severin si doua atentionari Cod galben de ceata pentru zonele joase ale judetelor Vrancea, Bacau, Neamt, Suceava si, respectiv, de intensificari ale vantului pentru judetul…

- Un barbat de 66 de ani, din Petrila, a fost impușcat de un polițist cu o arma de vanatoare. Surse din cadrul Poliției au declarat ca polițistul, aflat in timpul liber, a fost chemat de un prieten sa impuște un mistreț care-i intrase in curte, iar arma acestuia s-ar fi descarcat accidental…

- Potrivit meteorologilor, pe data de 30 noiembrie, in intervalul orar 6:00 - 22:00, va fi in vigoare un Cod galben de vreme rea. Astfel, in judetul Caras-Severin, precum si in zona de munte a judetelor Mehedinti, Gorj, Valcea, Arges, Sibiu, Alba si Hunedoara, vantul va avea intensificari sustinute,…

- Atentionare cod galben de ninsori/ Cum va fi vremea in minivacanta de 1 Decembrie Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, o atentionare cod galben de ninsori, valabila joi pentru zonele de munte. In intervalul 30 noiembrie - 1 decembrie, la altitudini mai joase, sunt anuntate precipitatii…

- Handbalul din Jimbolia are o frumoasa traditie, iar la ora actuala junioarele din micul oras timisean se afla pe val. Mai exact, echipa de junioare 3 este in fruntea clasamentului seriei G, o competitie regionala care inglobeaza echipe din judetele Timis, Arad, Caras-Severin si Hunedoara. „In lumea…

- Organizatia DKMT a fost infiintata la Szeged, in data de 21 noiembrie 1997. Euroregiunea Dunare – Criș – Mureș – Tisa (DKMT) are ca membri judetele Bacs-Kiskun, Bekes si Csongrad din Ungaria, judetele Arad, Hunedoara, Caras-Severin si Timis din Romania și provincia autonoma Voivodina (Serbia).…

- Un barbat in varsta de 77 ani se afla in arest la domiciliu dupa ce, vineri, 17 noiembrie 2017, l-a omorat pe un consatean de-al sau, in varsta de 73 ani. Victima lucrase pe timpul zilei in curtea agresorului, iar ...

- Potrivit anchetatorilor, preliminar se cunoaște ca copilul ar fi fost împușcat din imprudența în umarul stâng de catre un minor de 14 ani cu o arma de vânatoare, deținuta legal de tatalui acestuia, scrie medianews.md La moment, polițiștii investigheaza circumstanțele…

- In data de 16.11.2017, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase au depistat, pe o strada din municipiul Brad, o femeie in varsta de 39 de ani, din municipiul Brad, care avea asupra sa, intr-un sac din rafie, o arma de vanatoare si 15 cartușe de vanatoare. In urma verificarilor,…

- Noua judete se afla, luni dimineata, sub avertizari cod galben de vant puternic, cu intensificari care vor depasi 70 de kilometri la ora. Astfel, Administratia Nationala de Meteorologie a emis avertizare de vant puternic pentru judetele Hunedoara, Sibiu, Gorj, Caras-Severin, Buzau, Prahova, Arges, Valcea…

- Un barbat din judetul Suceava a ajuns dupa gratii, dupa ce si-a snopit sotia cu care era casatorit de 46 de ani. Din cauza ranilor suferite, femeia a incetat din viata, iar sotul ei s-a asezat in acelasi pat cu ea si a adormit ca si cum nimic rau nu s-ar fi intamplat. Ancheta deschisa in acest caz a…

- Caz infiorator de crima in comuna Frumosu, judetul Suceava! Un barbat a fost ucis in bataie de fratele si nepotul sau, pe un drum din localitate. Victima a fost preluata de echipajul unei...

- Teodor – George Caprian si tatal sau Dumitrian – Mircea Caprian, ambii din comuna suceveana Vama, au fost arestati preventiv pentru omor. Cei doi sunt acuzati ca l-au omorat in bataie pe fratele lui Dumitrian – Mircea Caprian, pe motiv ca acesta le-ar fi distrus o caruta.

- Crima teribila in Capitala. Un barbat de 38 de ani l-a omorat pe proprietarul apartamentului in care statea cu chirie. Tragedia s-a intamplat noaptea trecuta, pe strada Gheorghe Asachi, din sectorul Centru.

- Un barbat de 67 de ani a fost arestat preventiv in aceasta seara pentru omor. Gheorghe Munteanu, de 67 de ani, este acuzat ca și-a omorat soția, de 60 de ani, in urma unui conflict spontan. Fapta s-a petrecut noaptea trecuta, la Obrejița. „(…) admite propunerea Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Ieri, 26 octombrie 2017, in jurul orei 18.29, polițiștii Secției Nr.1 de Poliție Rurala Borod au fost sesizați in urma unui apel primit de Inspectoratul de Poliție Județean Bihor prin S.N.U.A.U. 112 ca, in zona comunei bihorene Magești, a avut loc un accident de vanatoare, in urma caruia un barbat a…

- Un accident rutier a avut loc pe drumul național 7, in localitatea Turdaș, soldat cu doi raniți, intre care una incarcerata. Pentru salvarea victimelor din cele doua autoturisme implicate in accident au intervenit pompierii specializați in descarcerare, stingerea incendiilor și acordarea prim-ajutorului,…