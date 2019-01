Polisportivul Avram Iancu, recunoscut pentru performantele sale de a strabate inot Canalul Manecii, Dunarea sau Marea Neagra, a plecat, marti, intr-o noua cursa de alergare si mars fortat pe o distanta de 620 de kilometri, intre Petrosani si Constanta, ca un preambul pentru ultramaratonul de la Polul Nord, unde si-a propus sa participe in luna martie. Bibliotecarul din Petrosani poarta cu el o sanie speciala cu o incarcatura de 30 de kilograme, similara cu cea pe care are in plan sa o foloseasca la Ultramaratonul Arctic 6633, el planificandu-si ca distanta pana la Constanta sa o parcurga in 9…