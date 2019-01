Stiri pe aceeasi tema

- Un minor in varsta de 16 ani, din Petroșani, a gasit o mașina lasata cu cheile in contact și a fugit cu ea. El a ajuns pana in cartierul Carpați, din centrul orașului Petroșani, unde a fost inconjurat de polițiști. Tanarul s-a speriat, a lovit mai multe alte mașini, a distrus un gard și a lovit un polițist…

- Bibliotecarul – sportiv din Petroșani, Avram Iancu, se pregatește pentru o noua aventura arctica. Acesta a plecat, de dimineața, intr-un antrenament de pregatire pentru maratonul Ultra Arctic 6633. Avram Iancu și-a propus sa parcurga distanța de la Petroșani, la Constanța in 9 zile, atata cat dureaza…

- Un politist din judetul Hunedoara a fost ranit, dupa ce a observat pe o strada din Petrosani o masina care fusese declarata furata si la volanul careia se afla un adolescent. Cand a vrut sa il legitimeze si a incercat sa deschida portiera autoturismului, politistul a fost tarat cativa metri.

- Scene incredibile azi la Constanța, in jurul orei 12.00. Exact ca-n filmele de comedie, o mașina pe care proprietara a uitat s-o asigure, a luat-o din loc și a ajuns in apele lacului Tabacarie. Proprietara, o femeie in varsta de 42 de ani, a uitat sa traga frana de mana, iar vehiculul a luat-o la vale.…

- Trei vagoane ale trenului care circula pe ruta Constanta - Arad au deraiat in apropiere de localitatea Baiesti, judetul Hunedoara. Imediat a fost declansat Planul Rosu si mobilizate toate institutiile implicate in gestionarea situatiei de urgenta. In tren se aflau 120 de calatori. "Dupa…

- Efectele ninsorilor si viscolului Drumuri nationale blocate, trenuri anulate sau cu întârzieri, copaci doborâti de vânt si zeci de masini avariate - sunt câteva dintre efectele ninsorilor si viscolului din acest sfârsit de saptamâna. Din cauza…

- Ross Edgley, un aventurier britanic in varsta de 33 de ani, a devenit primul om care a inotat in jurul Regatului Unit al Marii Britanii fara sa puna piciorul pe uscat și a intrat in Cartea Recordurilor, scrie Reuters. Aventurierul din Grantham, Lincolnshire, a pornit in cursa sa din orașul Kent, pe…