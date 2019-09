Stiri pe aceeasi tema

- Complexul Caprioara din municipiul Deva este gazda celor mai buni 30 de elevi din intreaga țara. Elevii vor descoperi frumusețile județului Hunedoara. Pe parcursul acestei saptamani, elevii olimpici vor vizita Sarmizegetusa Regia, Castelul Corvinilor, Muzeul Civilizației Dacice și Romane,…

- 28 iulie a fost aleasa, in 2016, Ziua Județului Timiș, pentru a marca instaurarea administrației romanești in județ, in anul 1919, dupa retragerea trupelor de ocupație de pe teritoriul comitatului Timiș. Sarbatoarea ține și in acest an trei zile, a debutat vineri,... The post Spectacole, reconstituiri…

- Mii de persoane au participat la acest sfarsit de saptamana la „Targul de Fete” de pe Muntele Gaina, manifestare organizata anual de sute de ani, in preajma sarbatorii Sfantului Ilie, pe un platou situat la aproape 1.500 de metri altitudine, la limita judetelor Alba, Arad si Hunedoara. „Targul de Fete”,…

- Unul dintre cei doi agresori, care l-au atacat pe afaceristul gorjean, Florin Glodeanu, chiar in fața casei sale, a fost prins de catre oamenii legii. Barbatul a fost ridicat de mascați in trafic, pus la pamant și incatușat. Pentru presa, agresorul a declarat ca nu are legatura cu infracțiunea comisa…

- Printre exponatele importante din patrimoniul Muzeului Civilizatiei Dacice și Romane din Deva se regasesc și patru statuimenhir și un menhir simplu, toate descoperite in zona localitatii Baia de Criș din judetul Hunedoara. Ele sunt prezentate publicului in cadrul Lapidariului, colectie aflata in vecinatatea…

- Astazi a inceput cea de-a X-a ediție a Festivalului de Cultura și Civilizație Romaneasca „Romanașul”, festival organizat de Școala Gimnaziala „B.P. Hasdeu” Iași in parteneriat cu Primaria Iași și Inspectoratul Școlar Județean Iași.Participanții sunt atat din județul gazda, Iași cat și din județele Olt,…

- Festivalul Celtic Transilvania, care va avea loc in perioada 19-21 iulie la Baile Figa, langa Beclean, va avea invitati din opt tari, in program fiind prevazute numeroase concerte de muzica folk si rock, reconstituiri istorice si activitati recreative. "Festivalul Celtic Transilvania este un eveniment…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare meteo pe termen scurt care anunța „averse care vor cumula 35-40 l/mp, frecvente descarcari electrice, intensiifcari ale vantului, vijelie, grindina de dimensiuni mici și medii”. Codul portocaliu vizeaza localitațile Faget, Tomești, Margina,…