- Un incendiu de vegetatie uscata s-a extins, sambata, pe o suprafata de 10 hectare in zona localitatii Aninoasa, pompierii intervenind cu forte sporite, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita. Potrivit sursei citate, nicio persoana nu este ranita si nu exista pericolul ca…

- Un incendiu de vegetatie uscata a izbucnit sambata, in zona plajei Corbu, si a fost cuprinsa de flacari si o magazie in care era depozitata cherestea, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea" informeaza Agerpres. Pentru stingerea focului pompierii intervin cu doua…

- Pompierii prahoveni au intervenit, miercuri, la stingerea incendiilor de vegetatie uscata din judet ce s-au propagat pe o suprafata totala de 42 de hectare, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta...

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Constanta atentioneaza ca, in numai cinci zile ale lunii in curs, pompierii au intervenit in judet pentru stingerea a zeci de incendii de vegetatie uscata, fiind afectata o suprafata totala de peste 540 de hectare. "39 dintre incendii au fost…

- Incendiile din Hunedoara au afectat aproximativ 150 de hectare de teren in ultimele zile au comunicat pompierii, care incearca acum sa identifice fermierii care au dat intenționat foc la miriște, pentru curațarea suprafețelor. Oamenii risca acum chiar și suspendarea subvențiilor de la Agenția de Plați…

- Pompierii tulceni au intervenit duminica pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata si stuf care a afectat aproape 500 de hectare, in apropierea satului Mineri, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, Florentin Daciu. Incendiul, cauzat cel mai…

- Pompierii focsaneni intervin joi dupa-amiaza cu patru autospeciale pentru stingerea unui incendiu de vegetatie puternic, care se manifesta la numai cativa kilometri de Focsani, in cartierul Mandresti, pe o suprafata de circa 30 de hectare, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea.…

