O femeie de 54 de ani, din satul Meria, o localitate situata in Muntii Poiana Rusca, care a solicitat ajutor medical, in cursul noptii de miercuri spre joi, a fost salvata de o echipa a Salvamont Hunedoara la capatul unei actiuni care s-a desfasurat timp de 12 ore in conditii extreme, cu troiene de zapada si intr-o zona izolata. Din cauza zapezii care masura, pe alocuri, si doi metri, doua echipe de salvamontisti au fost nevoite sa intervina cu un ATV si sa mearga apoi pe jos, pe timp de noapte, prin nameti si pe schiuri de tura. La un moment dat, ATV-ul s-a blocat in troienele de zapada si a…