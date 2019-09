Hunedoara: 300 de copii din familii defavorizate au primit rechizite din partea Episcopiei Devei

Stiri pe aceeasi tema

- Sute de elevi din județul Hunedoara beneficiaza de sprijin din partea comunitații bisericești. Sunt elevi pentru care inceputul anului școlar nu inseamna rechizite noi și ghiozdane dotate cu cele necesare. Pentru acești copii, in Episcopia Devei și Hunedoarei a devenit deja o tradiție ca elevii proveniți…

- Politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, in colaborare cu partenerul traditional, Brian Douglas, au oferit in perioada 2-6 septembrie ghiozdane echipate cu penare si rechizite copiilor cu posibilitati financiare reduse din comunele Stroiesti si Scheia. De asemenea, ...

- 250 de copii din familii fara posibilitați materiale, aflați in evidența Direcției de Asistența Sociala din cadrul Primariei Campulung Moldovenesc au primit din partea municipalitații ghiozdane cu rechizite necesare pentru inceperea noului an școlar. Primarul Mihaița Negura a declarat ca instituția…

- Municipalitatea clujeana acorda 450 de ghiozdane și seturi de rechizite elevilor aflați în evidențele Direcției de Asistența Sociala și Medicala a Primariei Cluj-Napoca. Programul se desfașoara anual și vine în sprijinul copiilor care provin din familii cu venituri reduse sau care…

- Invitați: preot Ceciliu MICU, protopop greco – catolic al Hunedoarei și ing. Radu HAȘA. președintele Composesoratului Sacaramb The post RESTITUIRI: SACARAMBUL ȘI ȘCOALA ARDELEANA appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Elevii hunedoreni pot beneficia de bursele “Arsenie Boca” . Incepand din toamna anului 2013, Fundația „Cuvantul care zidește” a Episcopiei Devei și Hunedoarei a acordat, prin concurs de dosare, cate 10 (ulterior 20) burse școlare anuale, pentru elevii de gimnaziu și cei de liceu, in cuantum de 200…

- Parohia Nadaștia de Sus a fost alaturi de copiii și varstnicii din Centrele sociale ale municipiului Hunedoara. Parohia Nadaștia de Sus a donat Centrului multifuncțional pentru persoane varstnice Hunedoara și Centrului specializat pentru copii cu dizabilitați Hunedoara produse de curațenie…

- Daniela Parjol, profesoara de engleza la școala din Dumbraveni, Vrancea, susține ca dirigintele a venit și i-a cerut sa lase repetenți doi copii. “Am refuzat”.Cea care le-a dat doi de 3 a fost profesoara de franceza, Liliana Dragomir.Au fost exact notele necesare ca elevii sa pice clasa. Totul, spune…