- Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite a prognozat ca furtuna Humberto va lovi insulele Abaco, fiind insotita de poli torentiale si rafale de vant.O avertizare de furtuna tropicala se afla in vigoare pentru nord-vestul Bahamas, a spus NHC, fiind asteptati pana la 15 centimetri…

- O noua furtuna ameninta Bahamas, la mai putin de doua saptamani dupa ce uraganul Dorian a devastat tara insulara, a anuntat vineri Serviciul National de Meteorologie din SUA, citat de DPA, preluata de Agerpres. Vineri, furtuna a trecut pe langa insula Cat din estul Bahamas. Se asteapta ca aceasta sa…

- Echipele de intervenție au continuat luni sa caute sub daramaturi cadavre și supraviețuitori in urma uraganului Dorian care a provocat pagube imense in Arhipelagul Bahamas, iar cel puțin 45 de persoane și-au pierdut viața, potrivit MEDIAFAX.Uraganul Dorian a lovit Bahamas pe 1 septembrie,…

- Uraganul Dorian a trecut de Carolina de Nord, stat in care a ajuns vineri, aducand ploi abundente care au inundat parti ale coastei, transmite sambata DPA. Furtuna, care a lovit tarmul Carolinei de Nord cu o intensitate mai scazuta, fiind trecuta in categoria 1 a uraganelor, se indreapta in prezent…

- Uraganul Dorian, furtuna care devasteaza Bahamas in prezent și se indreapta spre Florida, va provoca asiguratorilor pagube de cel puțin 25 de miliarde de dolari, potrivit analiștilor UBS Group AG, citați de MEDIAFAX.Uraganul ar fi astfel cel mai scump dezastru natural din 2017. Dorian ar putea…

- Uraganul Dorian, a doua cea mai puternica furtuna inregistrata vreodata in Atlantic, a lovit duminica noaptea insulele Great Abaco si Grand Bahama din Bahamas si se indreapta periculos de aproape de Florida, cu valuri distructiv de inalte, potrivit Centrului National pentru Uragane (NHC) din Miami,…

- Furtuna tropicala Erick a crescut in intensitate luni si s-a transformat in uragan in estul Oceanului Pacific, cu vanturi care ating viteze de 120 de kilometri pe ora, la aproximativ 1.600 de kilometri distanta de Big Island din Hawaii, urmand sa devina si mai puternica in orele urmatoare, au avertizat…