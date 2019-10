Stiri pe aceeasi tema

- Inca spitalizat la patru zile dupa o operatie la abdomen, Jair Bolsonaro intentioneaza sa-si reia atributiile de presedinte al Braziliei incepand de vineri, chiar daca el continua sa se alimenteze printr-o sonda nazogastrica, a anuntat joi purtatorul sau de cuvant, informeaza AFP. "Sonda gastrica nu…

- Jair Bolsonaro a ironizat-o pe Michelle Bachelet, inaltul comisar ONU pentru drepturile omului, in legatura cu dictatura din Chile care a torturat-o pe ea si pe parintii ei, dupa ce Bachelet a criticat numarul in crestere al persoanelor ucise de politie si democratia din ce in ce mai slabita din Brazilia,…

- Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a declarat miercuri ca reprezentanții mai multor state sud-americane vor avea o intalnire pentru a stabili o strategie comuna in vederea salvarii Padurii Amazoniene, potrivit Reuters, scrie Mediafax.De asemenea, Bolsonaro a acceptat ajutorul președintelui…

- Oficiali brazilieni au anuntat ca guvernul va respinge ajutorul de 22 milioane de dolari promis de liderii marilor puteri ale lumii la summit-ul G7, desfasurat in orasul francez Biarritz. In schimb, sugereaza "reimpadurirea Europei". Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat, luni,…

- Pe fondul unei condamnari tot mai mari la nivel mondial, presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a declarat vineri ca ar putea mobiliza armata pentru a ajuta la stingerea unui numar record de incendii care se raspandesc in padurea amazoniana,...

- Mișcarea 'Vineri pentru Viitor' este un simbol al luptei impotriva incalzirii globale și incearca acum sa atraga atenția asupra incendiilor care au cuprins padurea amazoniana 'Chiar in acest moment, incendii care se raspandesc foarte rapid sunt pe cale sa distruga padurea amazoniana intr-un…

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro a declarat joi ca Guvernul nu are resursele necesare pentru a opri incendiile de vegetație din Padurea Amazoniana, relateaza site-ul agenției Reuters.Bolsonaro a informat ca Guvernul a investigheaza incendiile. Acesta a mai adaugat ca suspecteaza organizațiile…

- Numarul incendiilor de padure in Brazilia a crescut cu 83% de la inceputul anului 2019, comparativ cu anul precedent, in special in Amazonia, din cauza defrisarilor si a secetei. Intre ianuarie si august 2019, in tara s-au inregistrat 72.843 de incendii, fata de 39.759 pentru intreg anul 2018, potrivit…