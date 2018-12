Stiri pe aceeasi tema

- Asasinarea jurnalistului disident saudit Jamal Khashoggi a fost ordonata de la "cel mai inalt nivel" din Arabia Saudita, afirma, intr-un editorial publicat in cotidianul The Washington Post, presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, semnaland insa ca regele Salman nu este implicat.

- Surse apropiate jurnalistului saudit asasinat au declarat aseara ca Jamal Khashoggi urma sa dezvaluie detalii legate de armele chimice folosite de Arabia Saudita in Yemen. Vestea survine in timp ce surse ale serviciilor de informatii au dezvaluit ca Marea Britanie a fost prima tara care fusese pusa…

- Gina Haspel i-a prezentat presedintelui 'concluziile si analizele deplasarii sale in Turcia', a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Robert Palladino. SUA asteapta in continuare o ancheta amanuntita a sauditilor, a indicat Palladino. 'Dorim aceasta cat mai rapid posibil.…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite Mohammed bin Salman a catalogat miercuri drept o ”crima odioasa” uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in consulatul saudit din Turcia, a anuntat ca Riadul coopereaza cu Ankara si a apreciat ca ”justitia va prevala”, relateaza AFP, informeaza News.ro.Exprimandu-se…

- Autoritatile turce au perchezitionat o vila in provincia Yalova, din apropiere de Istanbul, in cautarea de dovezi ale asasinarii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza presa turca, citata marti de agentia dpa. Potrivit cotidianelor Hurriyet si Haberturk, politia a 'cules probe' din vila…

- Arabia Saudita a recunoscut, in noaptea de vineri spre sambata, ca jurnalistul disident Jamal Khashoggi a fost ucis in consulatul sau din Istanbul, relateaza BBC. Potrivit guvernului de la Riad, intre ziarist si cei prezenti in incinta a izbucnit un “conflict”, ...

- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, si-a anulat joi participarea la forumul economic de la Riad, in plin scandal privind disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza AFP. ''Tocmai m-am intalnit cu presedintele Donald Trump si cu secretarul de stat…

- Jurnalistul saudit Jamal Khashoggi, un critic al guvernului de la Riad, a disparut fara urma dupa ce a intrat pe 2 octombrie in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul pentru a obtine documente de care avea nevoie in vederea casatoriei cu logodnica sa.