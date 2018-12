HUGEL feat. Amber Van Day – WTF

Dupa lansarea remix-ului piesei “Bella Ciao” a artistului El Profesor, care a devenit si “German Summer Hit 2018” (votat de GfK), Hugel s-a intors cu o alta surpriza: “WTF”. Sample-ul ales de Hugel pentru noul single este “Parce que tu crois” de Charles Aznavour, o piesa clasica din 1966, iar prin colaborare cu Amber van Day, ne demonstreaza inca o data indemanarea de care da dovada in a gasi combinatia perfecta pentru o melodie reusita. Atitudinea artistei este una potrivita in situatia data, cand apare o alta femeie in club care ii face ochi dulci barbatul ei: “I know in the morning you’ll be…