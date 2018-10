Stiri pe aceeasi tema

- Daca-i toamna, asta inseamna deschiderea stagiunilor teatrale și muzicale și un iureș de festivaluri. Chiar noi, bacauanii, suntem acum in miezul Festivalului Național „George Bacovia” și ne bucuram de zile frumoase, pline de evenimente interesante, imbietoare, Pentru ca este o manifestare care convoaca…

- Citesc din program: 15 septembrie 2018, ora 12.00: UBUNTU – performance realizat de poetii particiapnti la Festivalul National “George Bacovia” Ce are a face UBUNTU cu poezia? Stiam ca este un termen din lumea programatorilor IT, ceva cu calculatoare. Aveam sa ma dumiresc cand a inceput UBUNTU. Poeta…

- Un an a trecut de cand niște voluntari olandezi au renovat o cladire din Dumbrava și au transformat-o intr-un dispensar modern. Din pacate, acesta a ramas așa cum era in august 2017, la inaugurare, in ciuda eforturilor primariei și ale olandezilor: doar o cladire. „Aveam proiect, dar nu aveam bani.…

- L-am auzit odata pe un barbat spunand, cu maxima suficiența și emfaza, combinate cu un narcisism evident și cu o supradoza de egoism ca, intr-o casnicie, e nevoie de sacrificiu. In favoarea domnului, of course ! Asta mi s-a parut cumplit de nedrept și de revoltator, fiind o mostra de gandire patriarhala…

- Se vorbește mult zilele acestea despre violența. Pentru ca ea este una dintre fețele hidoase ale realitații pe care o traim. Unii dintre cei care comenteaza faptele reprobabile de la ultimele proteste dau citate din literatura, din cea science-fiction, alții inventeaza scenarii SF, umplandu-se de ridicol.…

- Cautand, zilele astea, prin biblioteca o carte ratacita, pe care tot n-am gasit-o pana la urma, am dat, in schimb, peste La Bruyere cu ale sale „Caractere”, și m-am pus pe rasfoit. Citisem cartea mai de mult, știind și insemnarile lui Teofrast despre cele 30 de caractere pe care acesta le descrie, dar,…

- Oare la ce mai viseaza oamenii in materie de fericire personala? Am in mana „Jurnalul obscur” al lui August Strindberg, deschis la pagina in care el scrie despre: „visul unui camin și al unei familii, vis dur, sever, dar purificator, sacru”. Pe care nefericitul dramaturg, cu trei casatorii eșuate, nu…

- Dupa prima etapa de repartizare a absolvenților din gimnaziu in liceele și colegiile bacauane au mai ramas neocupate nu mai puțin de 569 de locuri. In total, in acest an au fost alocate 4.144 de astfel de locuri, iar la prima repartizare computerizata s-au ocupat 3.575. In Bacau, mai sunt locuri la…