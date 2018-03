Hubert de Givenchy a murit la 91 de ani. Cele mai frumoase creatii ale marelui designer

Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca Cristina Fulgușin Mateiaș a murit i-a întristat mult pe colegii ei de scena care au publicat mesaje pe rețelele de socializare. Artista în vârsta de 51 de ani ar fi decedat din cauza unei gripe netratate corespunzator.

- „Dupa ce au murit singurii care mai știau face așa ceva, am cam ramas singur prin zona care se mai ocupa cu d-astea”, povestea in 2015 Leon Jora. Acum cateva zile, ne-a parasit și el, luand in mormant tainele clopului cu paun purtat cu mandrie de feciorii bistrițeni...

- Marele creator de moda Hubert de Givenchy a murit la varsta de 91 de ani. Conform apropiatilor designerul a murit in somn.Hubert de Givench s-a remarcat de-a lungul vietii pentru lansarea casei de moda cu acelasi nume si mai ales pentru costumele legendare create pentru actrita Audrey Hepburn.

- Actorul rus Oleg Tabakov, cunoscut pentru rolurile sale din filme-cult ale epocii sovietice, a murit, luni, la varsta de 82 de ani, a anuntat Moscow Art Theatre, unde a fost director artistic, relateaza AFP."Oleg Pavlovitch (Tabakov) a murit dupa o lunga suferinta" luni, la spital, a transmis…

- Fondatorul celebrei case de moda Givenchy, Hubert de Givenchy, a murit la 91 de ani, informeaza The Guardian. Hubert de Givenchy le-a imbracat de-a lungul vieții, printre altele, pe Audrey Hepburn și Jackie Kennedy. Casa de moda Givenchy a fost fondata in 1952 de catre Hubert de Givenchy, ea reprezentand…

- Legendarul creator de moda francez Hubert de Givenchy, fondator al casei cu acelasi nume, a murit sambata la 91 de ani, au informat luni mass-media franceze citand un comunicat al familei, relateaza EFE. "Monsieur De Givenchy s-a stins in timp ce dormea, sambata 10 martie 2018. Nepotii…

- Una dintre figurile legendare ale modei, Hubert de Givenchy, cunoscut pentru lansarea casei de moda cu acelasi nume si pentru costumele create pentru actrita Audrey Hepburn, muza sa, a murit la varsta de 91 de ani, anunta AFP.

- Hubert de Givenchy, una dintre figurile legendare ale modei din ultimii 50 de ani, a murit in somn, sambata, la 91 de ani. "Domnul Givenchy a murit in somn, sambata, 10 martie 2018", a anuntat creatorul de moda Philippe Venet. Givenchy este un brand cunoscut in toata lumea, dar putini stiu ca Hubert…

- Designerul francez Hubert de Givenchy a murit, luni, anunta presa internationala, la 91 de ani. Printre personalitatile pe care le-a imbracat se numara Audrey Hepburn si Jackie Kennedy. Cele care i-au purtat creatiile s-au declarat fascinate de rafinamentul sau.

- Israela, fosta balerina devenita milionara, a fost gasita moarta in casa. Traia, de aproape un an singura, dupa ce divortase de mai tanarul ei sot, Liviu. Povestea lor a tinut multa vreme prima pagina, a tabloidelor

- Echipaje de politisti din cadrul IPJ Arges cauta, duminica, un autotrurism din care a fost coborat un barbat inconstient, care la scurt timp a murit pe strada, au declarat reprezentanti ai Politiei judetene Arges pentru News.ro. Incidentul s-a petrecut duminica, in jurul orei 16.00, pe o strada din…

- O tanara in varsta de 17 ani din judetul Covasna, care era insarcinata, a murit din cauza gripei la Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica a anuntat vineri ca numarul…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 88, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Potrivit sursei citate, ultima persoana care a murit din cauza gripei avea conditii medicale preexistente…

- In urma cu 4 ani, un clip in care un cerșetor din orașul canadian Edmonton canta la un pian amplasat pe una dintre strazile orașului s-a viralizat și a ajuns in toata presa internaționala.

- Cele mai frumoase și importante ființe de pe pamant sunt sarbatorite in fiecare an de 8 MARTIE. Mame, soții, iubite, surori, colege, profesoare sau soacre, pentru toate doamnele minunate din viața noastra, in acesta zi speciala, avem un gand frumos de transmis. Citeste si Mesaje de 8 MARTIE…

- Pacientul, un barbat in varsta de 79 de ani a fost internat cu bronho-pneumonie. Ulterior, el a fost transferat la sectia de chirurgie a Spitalului Judetean din Cluj. A fost operat de hernie hiatala. A stat la terapie intensiva 11 zile pentru ca incizia nu se vindeca. Medicii legisti urmau sa constate…

- Magistratii Judecatoriei Ploiesti s-au pronuntat, dupa un proces care a durat peste doi ani, intr-un dosar in care compania OMV Petrom SA a fost trimisa in judecata pentru ucidere din culpa dupa ce, in februarie 2014, un copil de noua ani a murit ca urmare intoxicatiei cu gaz de sonda in apropierea…

- DOLIU… Veste trista pentru toți salariații Consiliului Județean. Fostul vicepreședinte al instituției, Ioan Apostu, cel care a condus CJ Vaslui in doua mandate, 1996-2000 și 2000-2004, colaborator apropiat al lui Ioan Manole, Apostu a condus instituția cu mult profesionalism și daruire. “Mi-l amintesc…

- Ionuț Iftimoaie este pus pe treaba și nu rateaza niciun... paharel, in drum spre frumusețile și talentele satului. Oamenii ii dau o mana de ajutor, ca doar maramureșenii sunt oameni cu inima larga.

- Gabriela Cristea si fiica sa, Bella Victoria Margot, sunt din ce in ce mai frumoase. De cand micuta acesteia si a lui Tavi Clonda a venit pe lume, le-a daruit parintilor foarte multa liniste si echilibru in familie.

- Astazi s-a deschis Targul de Nunti la Sala Polivalenta din Iasi. Targul reuneste firme din diverse domenii, acoperind toata gama de servicii si produse dedicate organizarii nuntii. GALERIE FOTO I GALERIE FOTO II GALERIE FOTO III GALERIE FOTO IV Program: Vineri, 9 februarie: 10:00 - 19:00 Sambata, 10…

- Va gândiți unde sa petreceți momente de vis în aceasta iarna? Daca nu, avem câteva sugestii pentru dumeavoastra. Mai jos puteți citi o lista cu cele mai frumoase locuri unde va putreți relaxa în aceasta iarna.

- Cele mai frumoase rochii de mireasa couture, prezentate la Paris! Nunta se apropie si iti doresti o rochie de mireasa cu totul speciala? Ce ai zice de un model Haute Couture al unei mari case de moda? La Paris au fost prezentate cele mai noi colectii de rochii de mireasa Couture create de designerii…

- Dolores O’Riordan, solista grupului irlandez rock The Cranberries, a murit pe 15 ianuarie, la Londra. Deși nu s-a anunțat oficial cauza morții, apropiații lui Dolores spun ca ea ar fi suferit de o depresie severa. Situația era foarte grava in ultimele saptamani, mai ales ca avea și o durere de spate,…

- „Bravo, ai stil! All Stars” aduce cea mai intensa și spectaculoasa competiție de stil la un alt nivel, aruncand in lupta cele mai pregatite concurente din sezoanele precedente ale sow-ului. Frumoase, hotarate, curajoase in alegerea ținutelor și deja trecute prin „sita” intransigența a juraților și a…

- Un barbat in varsta de 74 de ani din localitatea Ibanesti din judetul Botosani a murit, miercuri, dupa ce a fost surprins de un mal de pamant, a declarat, pentru AGERPRES, seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Cristian Amarandei. Potrivit acestuia, barbatul s-ar fi aflat intr-o cariera…

- Femeii i s-a facut rau brusc cand era in oras. Mama ei a dus-o la spitalul Judetean, sperand ca Maria va primi ajutor. La Serviciul de Urgenta, li s-a spus sa astepte pentru ca e aglomerat. Nestiind ce sa faca pentru ca fiica ei sa fie consultata cat mai repede, femeia a chemat un taxi ca sa mearga…

- Conducerea Operei Naționale Române din Cluj-Napoca anunța stingerea din viața, luni, 8 ianuarie 2018, a distinsului bariton Vasile Barbieru. Artist desavârșit și Maestru a carui viața a cunoscut desavârșirea prin arta lirica, Vasile Barbieru…

- Cel putin 23 de persoane au murit in urma unei explozii din orasul sirian Idlib. Autoritatile nu au putut identifica imediat despre ce fel de atac este, insa Observatorul a informat ca explozia, care a avut loc in districtul Thalatheen, ar fi putut fi cauzata de o masina incarcata cu explozibil,…

- 20 ianuarie 2014 este ziua in care sase oameni, un pilot, un copilot, trei medici si o studenta la medicina, au decolat de la Bucuresti spre Oradea pentru a preleva un ficat de la un pacient in moarte cerebrala, cu scopul de a salva o alta viata. Dupa ce au trecut muntii, motoarele avionului au inghetat,…

- Doi tineri au murit, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce masina in care se aflau s-a ciocnit cu un TIR pe Valea Oltului, in judetul Sibiu. In zona localitatii Lazaret, traficul se desfasoara cu dificultate, alternativ, pe un singur fir.

- Este din nou doliu in Partidul Național Liberal. Președintele organizației județe Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, anunța trecerea la cele veșnice a Minodorei Susana Luca, primar al Comunei Baișoara. „In numele meu și al tuturor colegilor din PNL Cluj, imi exprim intregul regret fața de…

- Doliu in Arges. Monalisa Pandelea s-a stins din viata la numai 26 de ani. Din cate se pare, tanara a fost rapusa de o boala necrutatoare, eforturile medicilor fiind zadarnice, aceasta pierzand lupta cu boala. Prietenii si apropiatii sunt socati de aceastap informatie, mai ales ca aceasta a fost o…

- Barbatul a fost doborat in mod fulgerator de o cumplita boala. Imediat dupa moartea lui, un mesaj cutremurator a aparut pe pagina lui de Facebook. In dreptul unei fotografii cu scriitorul aparea o urare de La Mulți Ani și o invitație la capela la care se afla depus trupul lui, pentru…

- Cel puțin 48 de persoane au murit, marți, dupa ce autocarul in care se aflau s-a prabusit intr-o prapastie, de la o inaltime de 150 de metri, in statul sud-american Peru, potrivit cnn.com. Din primele cercetari, se pare ca autocarul, ...

- Un barbat a murit, in urma unui accident produs in Gagauzia. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, doua automobile s-au ciocnit violent pe traseul R -38.

- Pe pagina de Facebook a clubului de fotbal CSM Politehnica Iasi a fost postat un clip in care sunt prezentate cele mai frumoase goluri date de jucatori in 2017. "2017, ce an! 14 meciuri fara infrangere in Playout, victorii cu Dinamo si FCSB in Copou si multe alte momente memorabile! Am ales 10 goluri,…

- Un barbat a murit, iar alte cinci persoane sunt ranite, in urma unui accident produs, luni, pe DN 11, in judetul Covasna, dupa ce un sofer a intrat pe contrasens si s-a ciocnit frontal cu masina care circula din sensul opus. Traficul este blocat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Cel putin 36 de persoane au murit si alte 11 au fost ranite, duminica, in urma coliziunii dintre un autocar si un camion, pe o autostrada din centrul Kenyei, anuntat politia locala, citata de AFP.

- Anul 2016 a fost marcat de dispariția mai multor figuri majore din lumea artistica, in special din lumea muzicala. De la David Bowie la George Michael – lumea a ramas mai saraca in ceea ce privește industria muzicala. Anul 2017, din fericire, nu a fost unul la fel de negru, insa, chiar și așa, mai multe…

- Asociatia FEA a facut totalurile anului in artele marțiale mixte. A fost realizat un "Top-15" al celor mai tari "Knock-Out"-uri, dar si a celor mai frumoase procedee de la cele 4 turnee "Eagles Fighting Championhip" desfașurate la Chișinau in 2017.

- 12 persoane si-au pierdut viata, ieri, intr-un incendiu care a cuprins un bloc de locuinte din cartierul newyorkez Bronx, potrivit primarul metropolei americane, Bill de Blasio, citat de CBS. “Am trista datorie de a va spune ca 12 locuitori ai ...

- Din informațiile furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgențaal județului Constanța, see pare ca barbatul in varsta de numai 32 de ani a așteptat sosirea trenului, iar apoi s-a aruncat. Mecanicul de locomotiva nu a putut evita impactul. La fața locului s-au deplasat un echipaj de…

- Finalul tragic al unei mame, care a murit încercând sa-și salveze copilul, a fost relatat de fiica sa pe o rețea sociala. Charlotte Reat a povestit cum mama ei s-a dovedit a fi o adevarata eroina salvând-o de un agresor care voia sa o atace. Din nefericire, a evitat…

- O persoana a murit si opt au fost ranite, marti, in urma impactului dintre trei masini, pe DN 56 A, in zona localitatii Hinova, din judetul Mehedinti. Traficul in zona este blocat pentru preluarea victimelor si pentru cercetarea la fata locului, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit…

- Tragedie aviatica in statul american Florida. Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit la scurt timp dupa decolare. Toți cei cinci oameni care se aflau la bord au murit. Imediat dupa cadere, aparatul de zbor a fost cuprins de flacari.

- Ieri, cu o zi inainte de Ajunul Craciunului, femeia din Caianu Mic ce s-a autoincendiat accidental in data de 12 decembrie a murit. Aceasta s-a stins la o clinica din București, departe de familie.

- Gerald B. Greenberg a murit la 81 de ani. Acesta a fost un renumit cineast, premiat de Academia de Film Americana in anul 1971 pentru montajul reusit al filmului „Filiera franceza/ The French Connection”. Greenberg a primit si doua nominalizari Oscar „Kramer vs. Kramer” si „Apocalypse Now”, dar si…

- Sarbatorile de iarna incep cu Ignatul, pe 20 decembrie. De la Ignat si pana la Craciun, tinerii umbla cu turca, capra sau brezaia – o masca cu cap de animal, mai ales de barza. Nasterea Domnului este anuntata la noi in tara prin colinde, primii care pornesc cu colindatul, in dimineata de Ajun, fiind…