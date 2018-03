Hubert de Givenchy a murit. Iata cateva dintre creatiile sale iconice #foto

Stiri pe aceeasi tema

- Hubert de Givenchy a fost o adevarata legenda in lumea modei, creațiile sale de excepție fiind purtate de numeroase celebritați din intreaga lume. Multe personalitați au fost fidele nu doar creațiilor de lux produse de casa de moda din Franța, ci și unora dintre cele mai bune parfumuri Givenchy. Printre…

- Una dintre figurile legendare ale modei, Hubert de Givenchy, cunoscut pentru lansarea casei de moda cu acelasi nume si pentru costumele create pentru actrita Audrey Hepburn, muza sa, a murit la varsta de 91 de ani, anunta AFP.

- Un tanar de 24 de ani din localitatea bistrițeana Șirioara și-a pierdut viața noaptea trecuta dupa ce a intrat cu autoturismul intr-un copac. Acul vitezometrului autoturismului BMW s-a oprit la 140 de kilometri la ora.

- Cosmin Craciunescu, fiul mai mic al cantarețului de muzica populara Lele Craciunescu, s-a stins din viața. Barbatul era angajat al Primariei Lipova și a moștenit de la tatal sau și dragostea pentru muzica populara. Doliu in lumea muzicii populare romanesti. O indragita cantareata a murit in…

- Trei femei si un barbat inarmat care luase ostatici intr-un centru pentru veterani de razboi din statul american California au fost gasiti morti, sambata, in camera in care erau baricadati, potrivit politiei locale, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Inca un om a murit de gripa. Numarul total de decese a ajuns la 88 Înca o persoana a murit de gripa, numarul deceselor provocate de aceasta boala ajungând, în tara noastra, la 88. Este vorba despre o tânara de 17 ani, din judetul Covasna, care suferea si de alte boli…

- Sfarsit tragic pentru o batrana de 86 de ani din comuna Udesti, care a murit miercuri, in spital, dupa cateva saptamani de suferinta. In urma cu aproape o luna de zile, femeia a suferit arsuri, dupa ce s-a oparit cu ciorba pe care incerca sa o incalzeasca in gospodarie, insa in timpul scurs de la ...

- Ryan Arcand a devenit cunoscut in urma cu patru ani, cand a fost protagonistul unui clip care s-a viralizat pe retelele de socializare. Arcand a avut un destin crud, la varsta de patru ani, a ajungand intr-un centru de plasament, impreuna cu fratele lui. Dupa ce au fost luat de o familie de asistenți…

- La fata locului au sosit doua autospeciale de pompieri si o ambulanta SMURD. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta in interiorul unui dormitor și al unui hol pe o suprafața de aproximativ 60 mp. Femeia fost gasita carbonizata in dormitor, iar barbatul se afla in hol, in stop cardio-respirator,…

- Femeia care a fost otravita alaturi de fostul spion rus Serghei Skripal era fiica acestuia, scrie presa britanica. Cei doi se afla in continuare internati in stare critica, dupa ce au fost gasiti inconstienti pe o banca intr-un centru comercial din Salisbury. Ministrul britanic de Externe Boris Johnson…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 80, in aceasta iarna, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultima persoana care a murit din cauza gripei avea conditii medicale preexistente…

- Primul anunt al procuraturii italiene a fost ca Astori a murit in urma unui "stop cardio-circulator, din cauze naturale", insa presa din Italia ofera astazi noi informatii, inainte de primirea rezultatelor autopsiei.Conform RAI Sport, decesul ar fi fost cauzat de o problema cerebrala, mai…

- Un tanar dintr-o comuna ieseana a murit dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit violent de un stalp, apoi s-a rasturnat la marginea drumului. Accidentul a avut pe raza localitatii Probota, judetul Iasi, iar tanarul se intorcea de la discoteca, titreaza News.ro. Tanarul, de 23 de ani, a petrecut…

- Din primele informatii, el a petrecut aseara impreuna cu niste prieteni la o discoteca din Bivolari. La un moment dat, s-a urcat singur la volan si a demarat in viteza. Informatia initiala, ca s-ar fi certat cu prietena, nu este pe deplin confirmata. La ultima poza de pe profilul de Facebook al tanarului,…

- Cel putin cinci oameni au murit in furtuna care afecta inca vineri seara nord-estul Statelor Unite, provocand importante caderi de zapada, ploi abundente si rafale violente de vant si determinand anularea a sute de zboruri si trenuri, transmite AFP preluat de agerpres. Un baietel de sase ani…

- Cel putin 26 de persoane au murit, vineri, in urma unui incendiu produs la o clinica de reabilitare psiho-sociala pentru persoanele dependente de droguri din capitala azera Baku, a anuntat un oficial din Ministerul Sanatatii citat de agentia Reuters.

- Tanara de 18 ani era din Republica Moldova si a murit pe loc dupa ce a cazut de la etajul sase al blocului. Aceasta locuia impreuna cu prietenul ei cu chirie, de un an si jumatate. Vecinii spun ca cei doi erau un cuplu linistit si ca nu au facut niciodata probleme. Prietenul tinerei este cercetat.…

- Marele etnolog Kallos Zoltan – Cetațean de Onoare al Județului Cluj, o personalitate marcanta a vieții culturale clujene, recunoscuta la nivel național și internațional, a trecut la cele veșnice. Pentru merite deosebite și pentru intreaga sa contribuție la valorificarea tezaurului romanesc și maghiar,…

- Marele actor Alexandru Arsinel este devastat, dupa ce, recent, doi oameni apropiati au murit in evenimente infioratoare, iar o a treia a suferit un infarct! Dupa disparitia colegei de scena, Stela Popescu, si problemele cu legea cauzate de transplantul de rinichi efectuat de un medic acuzat de fraude…

- Pe numele sau real Moses Ssekibogo, artistul se afla in spital de mai multe zile, cu multiple rani la cap, dupa o bataie intr-un bar (foto) din Entebbe. Inclusiv presedintele Ugandei, Yoweri Museveni, a donat bani pentru a acoperi taxele de spitalizare ale lui Mowzey Radio, sperand ca acesta va putea…

- Cunoscut drept jurnalist, eminent istoric si filozof, Neagu Djuvara a incetat din viata la varsta de 101 ani. A scris numeroase romane si s-a remarcat ca si diplomat. S-a nascut la Bucuresti intr-o familie de aromani, pe 18 august 1916. A urmat cele mai bine scoli din lume la vremea respectiva, la Sorbona…

- Americanca Naomi Parker Fraley, cea care a inspirat cu bandana ei rosie si buline albe posterul „Rosie the Riveter“ (simbol al celor 6 milioane de femei care lucrau in industria de armament americana, n.r.) si sloganul „We Can Do It!“, embleme de generatii a luptei feministe, a murit la varsta de 96…

- Dan Gurney, primul pilot care a reusit sa castige curse in Formula 1, IndyCar si NASCAR, a murit la varsta de 86 de ani, in urma unor complicatii de pneumonie. Adebutat in lumea curselor in 1955 si a castigat aproape fiecare Mare Premiu la care a participat. A concurat pentru Ferrari, BRM,…

- O noua tragedie loveste lumea sportului romanesc. Un campion european si mondial la box a murit intr-un cumplit accident rutier. Tudor conducea un autoturism in care mai erau alte sase persoane. Toti au suferit leziuni grave in urma accidentului. Georgian Tudor avea doar 22 de ani si era campion european…

- Un copil in varsta de trei ani si jumatate care se juca la aragaz a declansat joi incendiul care s-a soldat cu 12 morti - inclusiv patru copii -, a anuntat vineri seful pompierilor din New York, Daniel Nigro, relateaza AFP.

- Tatal Laurei Codruta Kovesi a murit. Procurorul Ioan Lascu s-a stins din viata la spital Procurorul Ioan Lascu, tatal sefei DNA, a murit, informeaza novatv.ro. Procurorul Ioan Lascu avea 70 ani si a murit la Targu-Mureș, acolo unde era internat de mai multe zile in spital. Ioan Lascu, tatal Procurorului…

- Carismaticul actor care il interpreteaza pe Giani in serialul „Las Fierbinți”, Constantin Dita, a trecut in ultima perioada prin momente dificile in ultima din cauza unor probleme de sanatate.

- Ambulanțierii satmareni au inregistrat cinci decese in perioada 22-27 decembrie. „In perioada 22-27.12.2017 au fost inregistrate 15 solicitari pentru sindroame diareice, 13 solicitari pentru dureri abdominale (colici biliare, gastrite acute, etc.), 15 solicitari pentru persoane in stare de ebrietate…

- Desi Sarbatorile de iarna aduc in general multa fericire si clipe frumoase petrecute in familie, pentru Crina Abrudan acest Craciun este unul negru. Tatal ei a murit in aceasta dimineata, in a doua zi de Craciun!

- Brigitte Sfat, doua sarbatori de Craciun in arest. Soția lui Ilie Nastase a vorbit despre cea mai grea perioada din viața ei. Dupa ce i-a murit soțul, aceasta a fost acuzata de talharie și arestata. Brigitte Sfat a vorbit despre fiul ei, Robi și despre moartea primului ei soț. Mai mult, aceasta a marturisit…

- Furtuna tropicala Tembin, ridicata la categoria de taifun dupa ce a provocat aproximativ 200 de morti si zeci de disparuti in insula Mindanao din Filipine, s-a indepartat de arhipelagul filipinez indreptandu-se spre Marea Chinei meridionale, relateaza duminica agentiile EFE si ...

- Cunoscutul cineast, Gerald B. Greenberg s-a stins din viata vineri la varsta de 81 de ani. El a fost cel care a realizat unul dintre cele mai reusite accidente de masina din istoria cinematografiei.

- Echipa continentala Israel Cycling Academy a anuntat vineri decesul rutierului sau australian Jason Lowndes (23 ani), lovit de o masina la antrenament. Jason Lowndes, care tocmai îsi sarbatorise cea de-a 23-a aniversare, a decedat vineri, dupa ce a fost lovit de o masina la un antrenament, la…

- In urma cu putin timp, un grav accident rutier a avut loc in judetul Arad. In localitatea Neudorf a avut loc un eveniment rutier intre un autocamion si un autoturism. In urma coliziunii, doua persoane sunt in stare de inconstieta. Intervin SMURD Arad si SMURD Barzava. Soferul autoturismului, un tanar…

- A fost un an greu pentru Alexandru Arsinel. Marele actor de comedie si-a pierdut partenera de scena din ultimele patru decenii, Stela Popescu, iar ulterior a fost internat in spital. Dupa momentele teribile prin care a trecut in 2017, Alexandru Arsinel a facut marturisiri.

- Magdalena Șerban, acuzata de omor calificat și tentativa de omor dupa ce a impins o tanara in fața metroului, se prezinta azi la Curtea de Apel București, unde va contesta decizia de arestare preventiva. Inainte de crima, care a avut loc pe 12 dcembrie, Șerban a mai incercat sa impinga in fața metroului…

- Cel puțin 136 de civili din Yemen au murit în urma atacurilor aeriene ale coaliției conduse de Arabia Saudita asupra zonelor controlate de rebelii huthi, începând cu 6 decembrie, a declarat, marți, Rupert Colville, un purtator de cuvânt al ONU pentru drepturile omului, informeaza…

- Testamentul lui Audrey Hepburn a fost facut public la 24 de ani dupa decesul acesteia survenit in 1993 in urma unei lupte cu cancerul. Unul dintre cei doi copii ai celebrei actrițe Audrey Hepburn a facut public testamentul mamei sale, decedate in 1993, in urma unui proces cu fundația caritabila inființata…

- Seful SRI Prahova a fost implicat intr un accident rutier mortal, pe DN1, in localitatea Tancabesti, judetul Ilfov. Surse judiciare au dezvaluit, in exclusivitate pentru "Evenimentul zilei", ca autoturismul condus de ofiterul SRI a lovit o femeie care traversa soseaua. In urma impactului, victima a…

- Polonezul Kazimierz Piechowski, un prizonier care a evadat in mod spectaculos din lagarul nazist de concentrare de la Auschwitz furand o masina a SS, a murit vineri la 98 de ani la Gdansk, a anuntat Institutul Memoriei Nationale - IPN din Polonia, citat de Agerpres.