Stiri pe aceeasi tema

- Promovarea Romaniei la statutul de Piata Emergenta de catre Agentia FTSE Russell ar putea duce la cresterea pretului actiunilor si a valorilor de tranzactionare, a declarat vineri, pentru AGERPRES, Daniela Serban, presedintele Asociatiei pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR).…

- USR-PLUS suspecteaza ca PSD este în spatele unei campanii mascate de defaimare a Alianței și candidatului sau la prezidențiale, Dan Barna. Mai exact, potrivit deputatului Catalin Drula, au fost identificate o serie de pagini de Facebook care în ultimele luni au sponsorizat masiv o serie…

- Ministerul Sanatatii va reorganiza activitatea de transplant din Romania cu fonduri de la Uniunea Europeana, in cadrul unui proiect in valoare de peste 15,6 milioane de euro. In cadrul proiectului se va infiinta Registrul National de Transplant si va fi elaborat si aprobat Codul transplantului.

- IBC Focus, care monitorizeaza șantierele active din România, realizeaza anual topurile celor mai puternice companii de antrepriza generala în domeniul construcțiilor. Anul 2019 a însemnat o ediție aniversara de 10 ani a Top 100 Antreprenori Generali în Construcții, publicație…

- Președintele USR, Dan Barna, susține ca firma pe care a avut-o din 2006 și pana in 2016 a avut drept scop sa invețe instituțiile statului roman sa atraga fondurile europene. Barna se arata ”mandru” de activitatea sa și considera ca i se reproșeaza faptul ca a adus fonduri europene in Romania. ”Da. La…

- Ziarul Unirea Afaceri de miliarde pentru companiile din domeniul producției de incalțaminte. O firma din Alba, printre cele mai importante de pe piața Primele zece cele mai importante companii din domeniul producției de incalțaminte din Romania au cumulat afaceri de 1,6 miliarde de lei in 2018, controland…

- Simona Halep este indragostita iremediabil de un barbat cu 13 ani mai batran decat ea! Unul cu bani, dar care are și o calitate, pe langa cele doua soții de care a divorțat: este aroman!Toni Iuruc este un milionar machedon care are mai multe afaceri in Romania, de unde face mulți bani. Conform…