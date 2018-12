Arestarea fiicei fondatorului Huawei, Ren Zhengfei, a fost facuta sambata trecuta, chiar in ziua in care președinții Donald Trump și Xi Jinping au decis, in cadrul unei intalniri desfașurate la forumul G20 de la Buenos Aires, sa incheie un armistițiu in razboiul lor comercial. Cele doua tabere și-au fixat un termen de 90 de zile sa ajunga la un acord convenabil ambelor parți, decizand amanarea impunerii reciproce de taxe vamale suplimentare. Daca arestarea lui Meng Wanzhou in aceeași zi in care Trump și Xi au cazut la pace a fost sau nu o coincidența, ramane de vazut. Cert este ca reținerea…