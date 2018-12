Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Xi Jinping a afirmat marti ca nimeni nu poate “dicta” Chinei conduita sa, în timp ce sarbatorea cu mare fast, la Beijing, 40 de ani de reforme economice, promitând, totodata, continuarea politicii de deschidere, relateaza AFP. “Nimeni nu poate…

- Statele Unite vor retrage, in urmatorii ani, sute de militari implicati in operatiuni antiteroriste in Africa, pentru a sustine planul Pentagonului de contracarare a amenintarilor generate de China si Rusia, afirma un oficial american citat de site-ul agentiei Reuters.

- "Superioritatea militara a Statelor Unite - coloana vertebrala a influentei sale mondiale si a securitatii nationale - s-a erodat la un nivel periculos", dezvaluie raportul comisiei parlamentare asupra strategiei apararii nationale. "Armata americana ar putea inregistra un numar inacceptabil de…

- Macron a alaturat, intr-adevar, intr-o fraza amenintarea Rusiei, Chinei si Statelor Unite, dar vorbind atunci de atacurile cibernetice. Si potrivit Palatului Elysee, daca presedintele a mentionat si Statele Unite in a doua parte a frazei, era vorba de a sublinia necesitatea pentru Europa de a se proteja…

- Presedintele chinez Xi Jinping a afirmat ca Statele Unite ale Americii (SUA) ar trebui sa respecte calea de dezvoltare a Chinei si interesele sale legitime, relateaza Reuters si Xinhua. Potrivit media de stat chineze, presedintele Xi a mai spus, in cadrul unei intalniri cu fostul secretar de stat american…

- Cotidianul american, care citeaza surse oficiale anonime, scrie ca serviciile secrete chinezesti si rusesti intercepteaza comunicatiile efectuate de presedintele american de pe iPhone-ul sau si folosesc aceste informatii pentru a-si ajusta politica fata de Statele Unite. Intrebat cum comenteaza aceste…

- Statele Unite vor suplimenta capacitatile militare, inclusiv prin dezvoltarea arsenalului nuclear si a sistemelor antiracheta, pentru contracararea riscurilor globale, reprezentate in principal de China si Rusia, Washingtonul avertizand ca va incepe sa riposteze la actiunile regimului de la Beijing.

- Statele Unite restrang exportul de tehnologie nucleara civila catre China, pentru a evita utilizarea acestei tehnologii in scopuri militare sau neautorizate, a anuntat joi Departamentul Energiei de la Washington, intr-un comunicat preluat de AFP si Reuters. "Statele Unite nu pot ignora implicatiile…