Huawei si-a prezentat noul sistem de operare, Harmony OS Huawei a prezentat, vineri, noul sau sistem de operare, Harmony OS sau Hongmeng in chineza.



Compania sustine ca sistemul poate fi utilizat in orice, de la smartphone-uri pana la boxe inteligente, si chiar si in masina, pentru a crea un "ecosistem pentru dispozitive", relateaza The Verge.



Sistemul de operare va fi lansat ca o platforma open-source la nivel mondial pentru a incuraja descarcarea de catre cat mai multe persoane.



Intr-un comunicat de presa, CEO-ul Huawei Consumer Business Group, Richard Yu, spune ca Harmony OS este "complet diferit de Android si iOS",… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

