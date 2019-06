Stiri pe aceeasi tema

- FlixBus a fost denumit ”Uber-ul autocarelor” fiindca utilizatorii pot din aplicație sa cumpere bilete pentru calatorii lungi în Europa. Compania nu deține autobuzele, dar încheie parteneriate cu operatorii de transport locali și îi integreaza în platforma online.…

- Google a fost reclamata marti de mai multe organizatii la autoritatile de reglementare in domeniul protectiei datelor din Franta, Germania si alte state ale Uniunii Europene in legatura cu modul in care gestioneaza datele utilizatorilor pentru publicitatea online, transmite Reuters, conform News.ro.Criticile…

- Grupul chinez Huawei Technologies a anuntat luni ca va continua sa ofere actualizari de securitate si servicii pentru toate smartphone-urile si tabletele marcile Huawei si Honor, dupa ce grupul american Google a anuntat ca va respecta un decret care a intrat in vigoare vineri si care interzice companiei…

- La un an de la lansarea pe piața din România, aplicația fintech britanica Revolut depașește pragul de 250.000 de utilizatori — un numar de 12 ori mai mare fața de luna mai a anului 2018. România urca astfel pe locul al doilea în topul piețelor cu cea mai rapida creștere, dupa…

- Jurnalul internațional Brandingmag revine in Romania cu cea de-a doua ediție a conferinței REBELS AND RULERS - The Global Forum for Open Branding. 20 de experți internaționali vin in București pe 17 și 18 octombrie 2019 pentru doua zile in care brandingul iși gasește locul in centrul strategiei de business.…

- Statele Unite au acordat vineri derogari care sa permita Marii Britanii, Chinei, Franței și Rusiei sa continue activitatea de neproliferare cu Iranul, permițându-le sa mențina proiectele menite sa îngreuneze construirea de arme atomice de catre Teheran, a declarat Secretarul de stat adjunct…

- Unu din trei romani care cauta sa isi cumpere o masina noua intentioneaza sa achizitioneze un automobil electric, potrivit unui studiu publicat luni de E.ON si de Kantar EMNID. Astfel, 36% dintre românii care sunt în căutarea unei maşini noi intenţionează să cumpere…

- Intr-o statistica dezvaluita de Eurostat se poate observa ca Romania este a treia țara din Europa la numarul de capete de oi, 10,154 milioane. Este intrecuta doar de Spania, cu 15,85 milioane de capete și de Marea Britanie, cu 22, 966 milioane. Sub noi se afla Grecia, cu 8,47 milioane de capete și Franța,…