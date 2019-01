Stiri pe aceeasi tema

- Urmand scandalului de profil inalt care a vizat fiica directorului Huawei, un nou incident a aparut in Polonia, de aceasta data punand unul dintre angajatii companiei in postura de spion lucrand pentru Guvernul Chinez. Deja, tensionarea relatiilor economice si diplomatice dintre Statele Unite si China…

- Doua birouri – apartinand Huawei in Polonia si filialei poloneze a Orange – au fost perchezitionate, potrivit postului polonez de televiziune TVP. ”Membri ai agentiei securitatii interne poloneze au efectuat marti proceduri de investigare cu privire la unul dintre abgajatii nostri. Ignoram daca acest…

- Serviciile poloneze de securitate au arestat un angajat chinez al Huawei si un angajat polonez al Orange Polska pe care-i suspecteaza de spionaj, dezvaluie vineri agentia poloneza PAP, relateaza Reuters.

- Serviciile de Securitate din Polonia au arestat vineri un cetatean chinez, director de vanzari in cadrul companiei Huawei, si unul polonez, cei doi fiind acuzati de spionaj, au relatat mai multe publicatii locale citate de BBC.

- Totodata, potrivit postului public de televiziune TVP, agentia poloneza de securitate interna ABW a perchezitionat sediile locale ale companiilor Huawei si Orange. Cele doua companii nu au comentat deocamdata aceste informatii, noteaza Reuters.In decembrie, autoritatile din Canada au arestat…

- Autoritatile poloneze au arestat pentru spionaj un responsabil chinez al Huawei si un polonez din industria informatica, informeaza vineri PAP preluata de Reuters si AFP. Totodata, potrivit postului public de televiziune TVP, agentia poloneza de securitate interna ABW a perchezitionat sediile locale…

- Statele Unite ridica tonul la ruși: administrația de la Washington cere explicații in cazul americanului arestat acum 2 zile la Moscova, sub acuzația de spionaj. Se afla in capitala Rusiei ca invitat la o nunta - așa declara fratele americanului arestat.

- O noua tensiune apare in relația SUA-China. Chiar in timpul convorbirii de la Buenos Aires dintre președinții celor doua țari, pe aeroportul din Vancouver(Canada) a fost reținuta ,sambata, Meng Wanzhou,...