Stiri pe aceeasi tema

- Honor, al doilea brand sub care gigantul chinez Huawei ataca piata de smartphone-uri incepand cu anul 2013, va fi adus in Romania de distribuitorul TCCM, lansarea oficiala fiind programata in februarie.

- Conform informatiilor disponibile in acest moment, Galaxy S10 de la Samsung promite sa ofere cea mai avansata tehnologie disponibila pe smartphone-uri in 2019. Se pare insa ca accesoriile „clasice” pentru smartphone-uri precum protectiile pentru ecran ar putea fi lasate in urma in favoarea unor capabilitati…

- Vizita presedintelui Klaus Iohannis la Paris inseamna inceputul unui sezon cultural Romania – Franta, un exercitiu cum nu a mai existat intre doua tari din Uniunea Europeana. Un exercitiu ce pune accent pe valoarea oamenilor care strang micile legaturi ce ne apropie. Sezonul cultural este un proiect…

- Cand vine vorba de modele de smartphone tehnologia devine tot mai indrazneața și aduce mereu noi și noi opțiuni indraznețe! Recent, unul dintre cei mai mari producatori de telefoane a anunțat ce surpriza pregatește publicului!

- P Smart s-a dovedit a fi un adevarat succes, oferind un balans interesant intre performanta ridicata si un pret scazut, iar Huawei considera ca merita sa incerce sa capitalizeze pe baza acestui succes cu un model nou din aceasta noua serie. Conform unor informatii neoficiale, compania planuieste sa…

- Cu FlexPai anuntat si aproape gata de lansare in luna decembrie si cu noul smartphone pliabil de la Samsung deja prezentat intr-o maniera oficiala, modelul din aceasta gama de la Huawei ramane una dintre cele mai mari enigme. In ciuda faptului ca Huawei nu a vorbit decat fugitiv in public despre un…

- Dispozitivul FlexPai este o adevarata premiera mondiala. Rouyu Technology, o companie chineza putin cunoscuta, care se intampla sa fie si un producator de display-uri, a lansat primul smartphone cu ecran flexibil, acesta reusind sa ajunga pe piata inaintea gigantilor precum Samsung, Huawei, Xiaomi sau…

- Pelicula Moromeții 2 a fost selecționata la cea de-a 59-a ediție a prestigiosului festival internațional de film de la Salonic (1 – 11 noiembrie 2018), in cadrul secțiunii Balkan Survey, curatoriata de Dimitris Kerkinos.