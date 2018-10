Huawei abia a anunțat Mate 20 Pro, cel mai bun telefon al sau pentru 2018. Pentru anul viitor ar avea insa in lucru un model extraordinar. Huawei are pe piața, pentru acest an, Mate 20 Pro, Mate 20 și P20 Pro, printre cele mai bune modele. Mai e și un Mate 20 X pentru gaming, dar și versiuni Lite. Oricum, pentru 2019 va fi cu adevarat interesant. Prin intermediul unui zvon provenit din China, via rețeaua sociala Weibo, am aflat ca atat Samsung, cat și Huawei ar lucra la telefoane cu memorie RAM imensa. Conform tabelului de mai jos, va exista in 2019 doua modele P30 și versiunea Pro va avea 12…