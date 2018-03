Huawei P20 lite este disponibil pe plan local

Stiri pe aceeasi tema

- Noul model de smartphone Huawei P20 lite este disponibil pe piata din Romania in trei variante de culoare – Klein Blue, Sakura Pink si Midnight Blue, cu preturi incepand de la 1.699 lei, a anuntat vineri Huawei Consumer Business Group. Potrivit unui comunicat remis AGERPRES, Huawei P20 integreaza un…

- Un bioterapeut din Arad reușește sa faca lucruri aproape imposibil de ințeles: cu ajutorul bioenergiei și a biomagnetismului, David poate sa lipeasca de corpul sau obiecte dintre cele mai diverse, de la tacamuri și carți, la farfurii, tavi, telefoane, laptop și chiar fierul de calcat. Aradeanul susține…

- Inspirat de modelul Honor 7 lansat in urma cu doi ani, Honor 7A vine cu un ecran mai inalt si functie de recunoastere faciala. Asteptat pentru lansare in data de 30 martie si incadrat la un pret mai mic de 250 dolari, Honor 7A pune la dispozitie un ecran de 5.7” cu rezolutie 1440x720 pixeli si o configuratie…

- Telefoanele mobile au devenit un accesoriu nelipsit din viața majoritații persoanelor. Pe langa rolul lor principal, de a efectua și a primi apeluri, acestea au tot mai mult funcții disponibile utilizatorilor. De la camere foto performante integrate, la senzori de lumina și mișcare sau la aplicații…

- Apple a lansat un nou model de iPad, care devine, automat, si cel mai ieftin din oferta companiei americane. Noua tableta, care se numeste, simplu, iPad, are un ecran de 9,7 inch retina display, care foloseste designul traditional al tabletelor Apple, cu sistem de securizare Touch ID

- Huawei a anuntat, impreuna cu seria P20, si Porsche Design Mate RS. Aceasta este, de fapt, o versiune imbunatatita de P20 Pro, care vine cu senzor de amprenta sub display si capacitate de stocare maxima de 512 GB (o premiera pe piata). Huawei P20 Pro are sistem triple-camera: senzor RGB de…

- Huawei Consumer Business Group a lansat astazi, în cadrul unui eveniment exclusivist, ce a avut loc la Grand Palais, mult așteptatele flagship-puri ale companiei, modelele P20 si P20 Pro. Noul Huawei P20 Pro integreaza primul sistem triplu-camera Leica din lume, ambele modele aducând…

- La evenimentul de lansare pentru smartphone-urile din seria P20, Huawei a anuntat si phablet-ul Porsche Design Mate RS. Acesta este o versiune imbunatatita de P20 Pro, care dispune de doi senzori de amprenta (unul sub display si altul pe spate) si de capacitate de stocare interna maxima de 512 GB. Versiunea…

- Vivo nu sta pe loc niciun moment. La scurt timp dupa ce a lansat modelul X20, primul smartphone cu senzor de amprenta in display si dupa ce a prezentat conceptul Apex, primul telefon fara margini si fara decupaj in display, compania chineza anunta modelele X21 si X21 UD, un soi de clone de iPhone X…

- Zvonurile despre aparitia „in viitorul apropiat” a telefoanelor inteligente prevazute cu ecrane flexibile, care pot fi modelate dupa bunul plac, circula de atat de multi ani incat aproape ca am renuntat sa le mai luam in serios. Totusi, indiciile care sa confirme aparitia unei noi categorii de produse…

- OPPO este un producator important de smartphone-uri in China, insa compania nu activeaza pe prea multe piete la nivel mondial. In acelasi timp OnePlus, compania „sora”, nu activeaza foarte mult in China, insa are o prezenta foarte vasta in restul lumii. Avand in vedere ca ambele companii se afla sub…

- Companiile Romaero si Sikorsky - parte al grupului Lockheed Martin - au semnat miercuri un acord de parteneriat industrial, pentru a asigura intretinerea elicopterului multi-misiune Sikorsky UH-60 Black Hakw, a anunțat Ministerului Economiei. Potrivit sursei citate, centrul de la Bucureşti va fi…

- In ultimii doi ani, producatorii de smartphone-uri au inceput sa urmareasca eliminarea marginilor din jurul ecranului, cu diferite abordari, mai mult sau mai putin placute din punct de vedere estetic. Seria Mi MIX de la Xiaomi a pornit aceasta cursa, iar tot aceasta pare sa adopte un design interesant,…

- glo™, cel mai avansat dispozitiv de incalzit tutunul de la British American Tobacco, lansat in Romania la finalul anului trecut , are acum o varianta in ediție limitata: glo™ Polar Edition. Cu un design unic, inspirat de albul imaculat al zapezii, glo™ Polar Edition este disponibil in Romania in doar…

- Confruntarile dintre tigri si ursi sunt foarte rare, dar atunci cand se intampla sunt violente. O lupta intre cele doua animale puternice a avut loc recent in parcul Bamboo Forest Safari Lodge din India. Tigrul a atacat un pui de urs, iar mama acestuia a sarit imediat in apararea „odraslei”. Confruntarea…

- Inainte de fiecare lansare importanta a anului, lumea se intreaba cu ce functii noi mai pot veni producatorii de smartphone-uri si care vor fi difrentele de design fata de predecesori. Chiar daca nu intotdeauna avem parte de salturi spectaculoase de la un an la altul, un lucru e cert. Camerele foto…

- TP-Link a lansat la Mobile World Congress 2018 Neffos C7, un smartphone adresat cumparatorilor cu buget modest. Neffos C7 dispune de un ecran IPS cu diagonala 5.5” si procesor octa-core la 1.5GHz (MediaTek MT6750), ajutat cu o cantitate de 2GB memorie RAM. Dispozitivul propus pentru streaming video…

- TP-Link, furnizor global de echipamente de rețea pentru utilizatorii individuali și mediul de afaceri, a lansat la Mobile World Congress 2018 un nou model accesibil de smartphone, Neffos C7. Smartphone-ul are un design ergonomic și o camera frontala luminoasa și precisa, de 8 megapixeli,…

- O companie a lansat, la MWC 2018, un smartphone special pentru cei care detin monede virtuale. SikurPhone include un portofel securizat pentru criptomonede. Acesta este scopul principal al telefonului. SikurPhone nu ofera acces la magazinul Google Play. Mai mult, nu permite instalarea altor aplicatii…

- Smartphone-urile din categoria „rugged” au un public fidel, iar noi modele sunt lansate periodic. Land Rover Explore este un telefon anuntat prima data in ianuarie la ISPO 2018, care acum a fost expus si in cadrul targului MWC. Explore are un display cu diagonala de 5”, cu protectie instalata din…

- Caterpillar continua linia de smartphone-uri S, imbunatatind deja modelul sau de top de anul trecut. S61 este urmasul de drept al lui S60, fiind imbunatatit din toate punctele de vedere, atat din punct de vedere al harwdare-ului intern, cat si al componentelor sale mai speciale, precum camera cu termoviziune…

- Huawei Consumer Business Group (CBG) a dezvaluit pe 25 februarie 2018, în cadrul unui eveniment exclusivist ce a precedat târgul de tehnologie MWC 2018 din Barcelona, notebook-ul Huawei MateBook X Pro și seria de tablete Huawei MediaPad M5. Noile produse Huawei surprind atât la…

- Vivo APEX este un concept de smartphone prezentat la MWC la care display-ul acopera aproape toata partea frontala. In partea de jos, intre rama si display este un spatiu de 4,3 mm, iar pe celelalte trei laturi distanta este de doar 1,8 mm. Totul se traduce intr-un raport screen-to-body de 98%. Terminalul…

- NOUTATE La Barlad, in dupa amiaza zilei de 23 februarie 2018, s-a montat o camera speciala pentru observarea meteorilor (All-Sky). Noul echipament a fost amplasat la sediul Muzeului „Vasile Parvan”, din str. Republicii, unde este si Observatorul Astronomic. Aceasta camera face parte dintr-o retea nationala…

- In cadrul Mobile World Congress 2018, Samsung de dezvaluit oficial noul Galaxy S9. Pe langa noul flagship al companiei, cu display de 5.8 inci, Samsung a prezentat și Galaxy S9+ cu display de 6.2 inci, ambele cu procesoare Qualcomm Snapdragon 845 (sau Samsung Exynos 9810 in anumite regiuni),…

- Caterpillar continua linia de smartphone-uri S, imbunatatind deja modelul sau de top de anul trecut. S61 este urmasul de drept al lui S60, fiind imbunatatit din toate punctele de vedere, atat din punct de vedere al harwdare-ului intern, cat si al componentelor sale mai speciale, precum camera cu termoviziune…

- Vedeta gamei Hardcase este modelul Energizer® HARDCASE H550S, un smartphone proiectat sa dureze, rezistent la apa, la praf si la socuri si dotat cu o baterie de 4.000 de mAh. Odata încarcata, bateria dureaza pâna la 16 zile în mod stand-by si ofera un timp de convorbire de…

- HTC nu trece printr-o perioada prea fericita, reusind sa amortizeze pierderile record doar prin vanzarea partiala a diviziei responsabila cu producerea seriei de telefoane Pixel si licentierea brevetelor asociate catre Google. Insa asta nu opreste compania sa produca in continuare telefoane inteligente,…

- ING Romania lanseaza noua platforma digitala, ING Business, dedicata clientilor Mid Corporate Banking, respectiv companii cu cifra de afaceri intre 2 milioane si 500 de milioane de lei. Lansata incepand cu luna aprilie, platforma va oferi o experienta de tip omnichannel si va fi disponibila…

- LG va prezenta prima suita a tehnologiei AI pentru smartphone-uri, in cadrul Mobile World Congress din acest an, care se va desfasura in Barcelona, Spania. Noua tehnologie va fi integrata in versiunea 2018 a smartphone-ului LG V30, flagshipul companiei sud-coreene.

- LG Electronics (LG) va prezenta prima suita a tehnologiei AI pentru smartphone-uri, în cadrul Mobile World Congress din acest an, care se va desfașura în Barcelona, Spania. Noua tehnologie va fi integrata în versiunea 2018 a smartphone-ului LG V30, cel mai avansat vârf de…

- Auzim informatii despre gama de smartphone-uri Alcatel pentru anul 2018 de cateva luni deja, insa abia la CES compania a decis sa le prezinte intr-o maniera limitata. Se pare insa ca primele trei dispozitive din familia noua de produse Alcatel va ajunge pe piata saptamana urmatoare, cu doar cateva zile…

- Cu inca doua saptamani ramase pana la lansare, Galaxy S9 pare ca va ramane fara secrete, aparitia sa in arhiva cu rezultate AnTuTu confirmand nivelul de performanta si principalele specificatii. Chiar daca modelul standard Galaxy S9 a acaparat cea mai multa atentie, Galaxy S9+ este cel care va infrunta…

- Acum ca stim destul de multe despre smartphone-urile care urmeaza sa apara la MWC 2018, toate privirile sunt indreptate catre urmatoarea serie de smartphone-uri de top de la Huawei, mult asteptata P20. Am tot primit informatii pe cai neoficiale despre design, hardware si capabilitatile dispozitivelor,…

- Huawei Mate 10 Pro a reusit sa ne impresioneze anul trecut in special cu constructia sa realizata din materiale premium. Design-ul elegant realizat din doua panouri din sticla curbata si o rama metalica au asigurat o forma ergonomica, in ciuda dimensiunilor mari ale telefonului. Cu toate acestea, telefoanele…

- Huawei a fost unul dintre primii producatori care au adoptat sistemul foto dual, in care fotografiile a doua camere foto, una alb-negru, alta color, sunt combinate in incercarea de a obtine un rezultat mai bun. Tot Huawei, daca informatii vehiculate de surse apropiate companiei chinezesti se confirma,…

- Huawei Mate 10 Pro a impresionat întreaga lume datorita design-ului sau Full Screen, însa știați ca primul smartphone Huawei care a adoptat acest design este Mate 10 lite? Un telefon de buget mediu, Huawei Mate 10 lite impresioneaza atât prin aspectul modern, cât…

- Detaliile despre P20, noul flaghip al companiei Huawei, au inceput sa vina din ce in ce mai des pe cai neoficiale, insa cel putin cateva dintre acestea pot fi in sfarsit confirmate in mod oficial. De exemplu, sistemul de camere cu trei senzori si trei obiective de pe spatele telefonului este sugerat…

- Marca franceza ARCHOS a intrat recent oficial pe piata din Romania. Dupa ce a anuntat doua tablete entry-level , compania a scos in fata „perla coroanei” - smartphone-ul Diamond Omega. Este un smartphone conceput de Nubia (modelul Z17s), cu procesor Snapdragon 835 si 8 GB memorie RAM (da, ati citit…

- Dupa 6 ani de la lansarea unui smartphone cu camera de 41MP, Nokia pregateste un alt gadget surprinzator.Compania finlandeza HMD Global va lansa sub brandul Nokia un smartphone care va avea nu mai putin de 5 camere foto. Tehnologia va fi similara celei de la camera Nokia OZO, care are…

- Urmatorul produs inovator de la Samsung nu va fi Galaxy S9 sau Galaxy Note9, ci Galaxy NoteX, modelul cu ecran pliabil, pe care compania l-ar fi prezentat la CES in spatele usilor inchise. Desigur, acesta va fi un simplu model prin intermediul caruia...

- Razer Phone nu a ajuns de mult pe piata, iar impresiile despre telefon sunt momentan impartite, multi laudand display-ul si sistemul audio de calitate, insa criticand camera foto si design-ul cam invechit. Se pare insa ca Razer lucreaza deja la o generatie noua de smartphone, care ar putea fi lansat…

- Huawei și-a consolidat prezența pe segmentul de smartphone-uri în 26 de piețe din regiunea CEE&Nordic, din Stockholm și pâna în Atena, înregistrând o creștere a vânzarilor de la an la an cu peste 20% mai mare. “Huawei și-a consolidat…

- Cititoarele pentru amprenta sunt deja un element obisnuit pe smartphone-uri, dar nu sunt la fel de populare si in alte industrii. VISA a prezentat un nou tip de card, care le permite utilizatorilor sa foloseasca amprenta pentru a autoriza o tranzactie, in locul PIN-ului. Pentru aceste carduri nu sunt…

- Cel mai nou smartphone din seria Galaxy A, Samsung Galaxy A8 (2018), este disponibil pentru clienții Vodafone România începând din aceasta luna în magazinele din țara și în magazinul online de pe www.vodafone.ro. Samsung Galaxy A8 (2018) are un design specific…

- Utilizatorii care sunt în cautarea unui smartphone bun la toate, și totodata la un preț accesibil, ce ofera calitate excepționala a fotografiilor, performanțe ireproșabile, un ecran impresionant și un design desprins din tendințele actuale, au acum la dispoziție dispozitivul perfect, care…

- Mate 10 Pro, cel mai nou flagship Huawei, un dispozitiv revoluționar care aduce capacitațile Inteligenței Artificiale consumatorilor de pretutindeni, a fost desemnat "Smartphone-ul anului" de catre apreciata publicație "Android Authority" în clasamentul "Cel mai bun…

- In ciuda faptului ca nu este un brand prezent pe piata internationala, Vivo este unul dintre cei mai mari producatori de smartphone-uri din lume. Compania activeaza in principal in China, unde reuseste sa se situeze in fiecare trimestru pe primele locuri la vanzari de smartphone-uri. Astfel, nu ar trebui…

- Dupa cateva saptamani in care au aparut informatii pe internet despre aceste modele, Sony a prezentat trei noi smartphone-uri in cadrul CES 2018. Acestea sunt Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra si Xperia L2. Cele trei smartphone-uri au design nou, dar nu cu mult diferit de cel Omnibalance folosit de companie…

- Allview a anuntat V3 Viper, un smartphone care dispune de ecran cu diagonala de 5,5 inci (format al imaginii 18:9), camera principala de 13 MP si ruleaza Android Oreo. Smartphone-ul este disponibil in trei variante de culori: Black, Silver si Gold. V3 Viper are spatele putin curbat si este mai subtire…