Huawei lanseaza HUAWEI WATCH GT 2L cu autonomie de 2 saptamani

- Samsung lanseaza primul telefon pliabil. Cat costa modelul Galaxy Fold Grupul sud-coreean Samsung a anuntat ca noul sau model de smartphone pliabil Galaxy Fold va fi disponibil incepand de vineri pe piata din Coreea de Sud. Decizia vine la patru luni după ce gigantul sud-coreean a fost nevoit să…

- Noul telefon Huawei Mate 30 este pe punctul de a fi scos la vanzare, dar nu va veni cu aplicatii ca YouTube, Gmail sau Google Maps, potrivit CNN. Compania chineza va lansa cel mai recent smartphone al sau, Mate 30, la Munchen in Germania, spre sfarsitul acestei luni. Va fi prima serie de smartphone-uri…

- Kia iși extinde oferta pentru modelele din familia Ceed. Atat XCeed, cat și Ceed Sportswagon vor beneficia, incepand din 2020, de versiuni plug-in hybrid. Sistemul de propulsie hibrid este alcatuit dintr-un motor pe benzina cu 4 cilindri și un motor electric de 44.5 kW pentru un total de 141 de cai…

- Planurile BMW in ceea ce privește electrificarea gamei de modele sunt clare: pana in 2023, nemții vor ca in portofoliu sa existe 25 de modele electrificate (hibrid, plug-in hybrid, 100% electric). Acum, constructorul german a introdus noul 330e Sedan in gama Seria 3. Modelul este echipat cu un motor…

- Planurile BMW in ceea ce privește electrificarea gamei de modele sunt clare: pana in 2023, nemții vor ca in portofoliu sa existe 25 de modele electrificate (hibrid, plug-in hybrid, 100% electric). Acum, constructorul german a introdus noul 225xe Active Tourer in gama Seria 2. Modelul este echipat cu…

- Noul ultrabook este lansat oficial de catre sub-brandul companiei din Shenzhen, Honor, si are un display de 16,1 inci, anuntul sau fiind facut exact in momentul in care zvonurile pareau sa confirme un nou MacBook Pro, de 16 inci, al celor de la Apple.

- Huawei anunta lansarea pe piata locala a noului HUAWEI P Smart Z, un smartphone fara notch, cu o camera frontala retractabila in corpul telefonului, cu ecran Full HD, la un pret extrem de atractiv. Noul HUAWEI P Smart Z este disponibil din luna iulie,...