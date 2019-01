Huawei l-a concediat pe angajatul din Polonia arestat pentru spionaj. Varsovia face apel la UE si NATO

Grupul chinez de telecomunicatii Huawei a anuntat sambata ca l-a concediat pe angajatul din Polonia care a fost arestat vineri pentru spionaj, intr-un caz care ar putea amplifica ingrijorarile occidentale legate de securitate.



Pentru a se distanta de acest incident, Huawei a anuntat intr-un comunicat ca l-a concediat pe angajatul Wang Weijing, "ale carui fapte de care este acuzat nu au nicio legatura cu compania".



"Huawei respecta toate legile si reglementarile aplicate in tarile in care opereaza si cerem fiecarui angajat sa respecte legile si reglementarile in tarile unde…