Huawei începe concedierile în SUA Pe fondul tensiunilor comerciale cu Beijingul, presedintele american Donald Trump a interzis grupurilor americane sa desfasoare comert in telecomunicatii cu companii straine considerate periculoase pentru securitatea nationala, o masura ce vizeaza in special Huawei, gigantul chinez de telecomunicatii, considerat "oaie neagra" de catre Washington.



Concedierile sunt determinate "reducerea operatiunilor de afaceri cauzata de SUA. Deciziile de acest fel nu sunt niciodata usor de luat. Angajatii afectati vor primi plati compensatorii", se arata intr-un comunicat al Huawei.



